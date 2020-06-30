Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek organizasyon Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Yarışmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci sebebiyle sadece klasik yay erkekler ve klasik yay kadınlar kategorilerinde 2020 olimpik havuz kadrosunda yer alan sporcular katılabilecek.