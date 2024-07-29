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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Okçuluk milli takımımız final şansını kaybetti! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Okçuluk milli takımımız final şansını kaybetti!

        Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, yarı finalde Fransa'ya mağlup oldu. Milliler, bronz madalya için mücadele edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:46
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        Okçuluk milli takımımız final şansını kaybetti!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finalde Fransa'ya mağlup oldu.

        Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, bronz madalya için mücadele edecek.

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