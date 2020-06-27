La Liga´nın 32´nci haftasında şampiyonluk yarışı veren Barcelona, deplasmanda Celta Vigo´ya konuk oldu. Estadio de Balaidos´te oynanan karşılaşmada Barcelona 20´nci dakikada Luis Suarez´in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 50´nci dakikada Celta Vigo, eşitliği yakaladı. Milli futbolcu Okay Yokuşlu´nun asistinde Feder Smolov topu ağlarla buluşturdu:1-1. 67´nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Luis Suarez takımını öne geçirse de karşılaşmada son sözü Iago Aspas söyledi. İspanyol yıldız, 88´inci dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti.

Karşılaşmaya ilk 11´de başlayıp, takımının attığı ilk golde asist yapan Okay Yokuşlu, 60´ncı dakikada yerini Rafinha´ya bıraktı.