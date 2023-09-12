Okay Yokuşlu'nun menajerinden Galatasaray ve Milli Takım açıklaması!

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Galatasaray'ın orta saha transferinde Okay Yokuşlu'nun ismi gündemde yer alırken futbolcunun menajeri Batur Altıparmak açıklamalarda bulundu.

beIN SPORTS HABER'e konuşan menajer Batur Altıparmak, merak edilen sorulara açıklık getirdi.

"GALATASARAY'DAN BİZİMLE HERHANGİ BİR İLETİŞİM KURULMADI"

Altıparmak yaptığı açıklamada, "Öncelikle şunu söyleyim Galatasaray'dan bizimle herhangi bir iletişim kurulmadı. Sezon başında arandık, durumumuz soruldu. Biz de İngiltere'de futbol hayatımıza devam etmek istediğimizi söyledik ve ilgilenmedik. Bazı Türk kulüpleri de durumunu sordu ama biz fevkalade bir durum olmadıkça futbol hayatımızı İngiltere'de sürdürmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI Milli Takım'a davet edilmemesi üzerine sorulan soruya da cevap verene Altıparmak, "Sanırım sayın Kuntz 2021 Eylül'de gelmişti. O dönem Okay, Celta Vigo'da sürekli oynamadığı için Okay'la bir telefon görüşmesi yaptı ve 'Sen sürekli oynamıyorsun o yüzden seni bu kadroya çağırmayacağız ama oynamaya başladığında bu kadroda her zaman yerin var' denildi. Ama geçen sene 40 maça yakın oynamasına rağmen çağırılmadı. Tabi ki saygı duyuyoruz sonuçta teknik direktörün kararı. Çağırırlarsa gelir seve seve oynar." şeklinde konuştu. Ayrıca Batur Altıparmak; Stefan Kuntz'un, Okay Yokuşlu'yu izlemeye gelmediğini de sözlerine ekledi.