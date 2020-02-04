"SENİ İLK BEN YIKADIM"

Akşam seni yıkamaya götürdüm hemşire ablanlar bana "Siz yapın" dediler ve seni ilk ben yıkadım. Biliyorum ki bu hikayeyi dinlemeyi çok seviyorsun. Melek kızım benim... Seni çok seven Babişko... Benim en iyi arkadaşım Hira’m, baba kurban olsun senin her şeyine...