25 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Haciz olayının ardından Demet Akalın ile boşandıktan sonra Almanya'da bir kadınla mesajlaşıp o kadından para istediği iddia edilen Okan Kurt, 2. Sayfa programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalar sırasında duygusal anlar yaşayan Okan Kurt, "Demet ve Hira benim her şeyim. Allah bunları kimseye yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
İşte Okan Kurt'un açıklamalarının satır başları:
"BEN EŞİMİ DELİ GİBİ SEVEM BİRİYİM"
- Dünyanın hiçbir yerinden, hiçbir kadınla mesajlaşmadım. Ben bunu ne açıktan, ne de gizliden yapmam. Ben eşimi deli gibi seven biriyim. 7 yıldır kimseyle mesajlaşmadım da şimdi mi çıktı bu olay? İhanet bir yalandır. Dinimize göre en büyük günahlardan biridir.
"EŞİMDEN BAŞKA KADIN TANIMIYORUM"
- Ben eşimden başka kadın tanımıyorum. Bu konuyla ilgili mücadelemi vereceğim. Benim bir kadınla yan yana fotoğrafımın çıkması dahi imkansız. Böyle bir görüntü olsa tutar mısınız elinizde?
"ALLAH BUNLARI KİMSEYE YAŞATMASIN"
- Bu olaylar başıma geldiğinde babaannem vefat etti. Çarşamba sabahıydı, ben cenazeye gidemedim. En zoru aile... Hira ve Demet benim her şeyim. Allah bunları kimseye yaşatmasın. Allah dağına göre kar verir, biz her şeye hazırdık zaten.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!