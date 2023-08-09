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        Haberler Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Okan Kocuk: “Takım olarak ligi en iyi sırada bitirmek istiyoruz” - Yılport Samsunspor Haberleri

        Okan Kocuk: “Takım olarak ligi en iyi sırada bitirmek istiyoruz”

        Samsunspor'un Galatasaray'dan transfer ettiği kaleci Okan Kocuk, takım olarak ligi en iyi sırada bitirmek istediklerini söyledi. 28 yaşındaki kaleci, Samsunspor'da çok iyi bir performans sergileyerek tekrardan A Milli Takım'a seçilmek istediğini de belirtti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 16:20
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        "En iyi sırada bitirmek istiyoruz"
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        Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor’un yaz transfer sezonunda Galatasaray'dan kadrosuna kattığı kaleci Okan Kocuk, kırmızı-beyazlı kulübe çabuk alıştı. Eski takım arkadaşları Taylan Antalyalı ve Emre Kılınç ile birlikte aynı anda Samsunspor’a gelen Okan Kocuk, diğer takım arkadaşlarıyla da çabuk kaynaştı. Giresunspor’u ligde tutan performansının daha iyisini sergileyerek Samsunspor’dan A Milli Takım’a gitmek istediğini ifade eden Kocuk, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu.

        Daha önce birlikte oynadığı birçok oyuncu ile Samsunspor’da buluştuğuna değinen Kocuk, “Böyle büyük bir camianın içerisinde olduğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyım. Burada hiç yabancılık çekmedim. Daha önce de birlikte oynadığım oyuncularla burada bir aradayız. Tüm takım arkadaşlarım beni aile gibi karşılandı ve hemen içlerine aldılar. Hocalarımız da bizi güzel karşıladılar. Çok güzel bir ortamımız var. Böyle devam etmesini umuyoruz” dedi.

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        “Samsunspor’da çok iyi bir performans sergileyerek A Milli Takım'a seçilmek istiyorum”

        Milli takıma çağrılmak için elinden gelen en iyi performansı sergileyeceğini ifade eden Kocuk, “Samsunspor’a gelirken en büyük hedeflerim arasında Samsunspor’un başarısı ve A Milli Takım’a seçilebilmek vardı. Onun için Samsun’u seçtim. Bu tercihimde Yüksel Yıldırım ve Hüseyin Eroğlu’nun da etkisi var. Beni çok istediklerini belirttiler ve diğer takımlardan daha çok istediklerini gösterdiler. Samsunspor’da çok iyi bir performans sergileyerek milli takıma seçilmek istiyorum. Samsunspor Camiası A Milli Takım’a futbolcu göndermeye alışkındır. Tekrar neden olmasın? Samsunspor’dan tekrar milli takıma oyuncular gideceğine eminim” diye konuştu.

        “Takım olarak ligi en iyi sırada bitirmek istiyoruz”

        Ligi en iyi sırada bitirmek istediklerinin altını çizen kaleci Okan Kocuk, “Giresunspor’da iyi bir performans sergiledim. Galatasaray’da forma giymek için geri döndüm ama maalesef orada fazla oynayamadım. Artık Samsunspor’un oyuncusuyum. Bu güzel arma için savaşacağım. Sahada terimin son damlasına kadar her şeyimi vereceğim. İnşallah bu sezonda Giresunspor sezonundan daha güzel bir sezon geçiririm. Takım olarak ligi en iyi sırada bitirmek istiyoruz. Bu sezon hedefimiz büyük. Ligde kalıcı olmak zorundayız. Samsunspor, ait olduğu yere geç de olsa geri döndü. 11 yıldır olan hasret Hüseyin Eroğlu yönetiminde sonlandırıldı. Güzel bir lig bizi bekliyor. Ligde kalma hedefimizi adım adım yukarıya doğru çıkartmak istiyoruz. Taraftarımızla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Sezon içerisinde bizi yalnız bırakmasınlar. Stadı dolduran taraftarlarımızla enerji yakalayıp, güzel bir sezon geçirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

        Okan Kocuk, Bursaspor’da başladığı kariyerinde daha sonra Bandırmaspor, İstanbulspor, Galatasaray ve Giresunspor ‘da forma giydi. Kariyerinde 187 maça çıkan 1,91 boyundaki Kocuk, A Milli Takım’a çağrılsa da forma giyme şansı bulamadı.

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