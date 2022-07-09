Okan Kocuk, Avusturya ekibi SK Sturm Graz ile oynanan hazırlık maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Okan Kocuk’un açıklamaları şu şekilde:
“GALATASARAY FORMASINI TERLETMEK GERÇEKTEN GURUR VERİCİ”
“Kamp yorucu ve keyifli geçiyor. Çok güzel bir arkadaşlık ortamı var. Okan hoca geldiğinden itibaren tam bir aile ortamı oldu. Çok keyifli antrenmanlar geçiriyoruz. Kamp dönemi yorucu ve güzel geçiyor. Galatasaray formasını terletmek gerçekten gurur verici. Burada olabilmek için zaten kiralık gitmiştim, daha güçlü dönebilmek için. Sahada olduğum için çok mutluyum."
"SAHADA VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"
"Önümde Nando var. Nando bu ligin en tecrübeli kalecilerinden. Ulusal olarak da çok önemli bir kaleci. Nando oynadığında ben ona yardım ediyorum. Ben oynadığımda da o bana gerçekten çok yardımcı oluyor, tecrübelerini aktarmaya çalışıyor. Biz arma için savaşıyoruz ve birlik içinde olmamız gerekiyor. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün en iyisini yapmaya çalıştım ama tabii ki daha takım olarak da hazır değiliz. Kim oynarsa oynasın sezon içinde birbirimize yardım ederek, destek vererek yola devam edeceğiz. Bu sene Avrupa’da yokuz ama hedef her zaman en üst seviyedir. Lige iyi hazırlanıyoruz. Transferler de gelecektir. Takımdaşlık şu an çok iyi. Okan hocamızın da gelmesiyle birlikte daha da güzel bir ortam oluştu. Bu sezon hedef en yukarısı. Kupayı alıp, şampiyon olabilmek. Onun için sahada var gücümüzle çalışacağız. Umarım sezon sonu hedeflerimize ulaşabiliriz.”
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