Giresunspor'da forma giyen Okan Kocuk, Galatasaray hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kiralanmayı kendisinin istediğini söyleyen Kocuk, "Ben şu anda Giresunspor'un oyuncusuyum. Takımım ve kendim için %100'ümü vermek istiyorum. Galatasaray'a daha güçlü geri dönmek istiyorum. "Türkiye Ligi'nde ben de varım" demek için kiralanmak istedim." dedi.

Kosova Milli Takımı'ndan teklif olmadığını ve Türk Milli Takımı'nda oynamak istediğini dile getiren file bekçisi, "5-6 yıl önce Kosova Milli Takımı'ndan bir davet oldu, düşünmedim. Ben, Türkiye Milli Takımı için savaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.