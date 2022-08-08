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Haberler Magazin Okan Karacan: Erkan Petekkaya atlayacak sanıp, çok korktum - Magazin haberleri

Okan Karacan: Erkan ağabey atlayacak sanıp, çok korktum

'Filme Gel'in yapımcılığını üstlenen Okan Karacan, setteki bir atlama sahnesinde çok korktuğunu dile getirdi. Karacan, "Baktım, o an Erkan (Petekkaya) ağabey atlayacak sanıp, çok korktum ama dublörmüş..." dedi

08.08.2022 - 08:25 | Güncelleme: ABONE OL
Okan Karacan: Erkan Petekkaya atlayacak sanıp, çok korktum - Magazin haberleri
"Erkan ağabey atlayacak sanıp, çok korktum"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Okan Karacan, önceki gün eşi Zeynep Kadıoglu ile birlikte Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"KADROMUZ MÜTHİŞ"

Çekimleri İstanbul ile Çanakkale'de gerçekleşen ve Erkan Petekkaya, Fırat Doğruloğlu, Levent Ülgen, Çiçek Dilligil, Tolga Güleç, Aslıhan Karalar, Orçun Kaptan ve Deniz Hamzaoğlu'nun yer aldığı 'Filme Gel' adlı filmin vizyona hazır hale geldiğini belirten Karacan, muhabirlerle sohbet etti.

Okan Karacan, "Oyuncu kadromuz müthiş. Özellikle Erkan Petekkaya filmimize çok değer kattı." dedi.

Petekkaya'nın kendisine sürekli dram tarzı film ve sinema teklifleri geldiğini fakat kendileri bu filmde oynamasını teklif edince sevinerek kabul ettiğini belirten Karacan, meslektaşı ile yaşadığı bir set hatırasını da paylaştı.

"ERKAN AĞABEY SANIP, ÇOK KORKTUM"

Film çekimlerini ziyaret ettiği sırada setteki bir atlama sahnesinde çok korktuğunu söyleyen Okan Karacan, "Sete ziyarete gitmiştim, o an çekimler devam ediyordu. Biri çatıdan atlayacak... Baktım, o an Erkan ağabey sanıp çok korktum ama dublörmüş... O an, 'Başrol oyuncumuza bir şey olsa film bitmezdi' diye düşünüp, çok korkmuştum çünkü bu filme çok emek verdik." ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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