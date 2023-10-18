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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk’un 5. derbisi! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk’un 5. derbisi!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 4 kez karşılaştı ve bu derbilerde 3 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 18.10.2023 - 09:51
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        Okan Buruk'un 5. derbisi!
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        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray, cumartesi günü evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların başında 5. derbisine çıkacak. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Buruk, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbiden sadece 1 kez mağlup ayrıldı.

        Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerken, Beşiktaş'a karşı ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.

        BEŞİKTAŞ İLE 14 KEZ KARŞILAŞTI

        Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Beşiktaş’a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray'ın başındayken rakip oldu. Buruk’un takımları söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

        Galatasaray altyapısında yetişen Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde 2004-2006 yılları arasında Beşiktaş forması da giymişti.

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