30 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu bir gruba düştüklerini söyledi.
Okan Buruk, yayıncı kuruluş beIN Sports'a yaptığı açıklamada, UEFA Avrupa Ligi'nde Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger ile yer aldıkları J Grubu'nu "Oyuncularla tribün yapıp kura çekimini izledik. Hem Roma hem de Borussia Mönchengladbach, Şampiyonlar Ligi seviyesinde iki takım. Diğer takımı çok tanımıyoruz ama zorlu bir gruba düştük. Burada oynayacaksınız, en kolay dediğiniz grup bazen zor çıkıyor. Zorlu ama heyecanlı maçlar olacak. Bu tür maçları oynamak bizim için güzel olacak." sözleriyle değerlendirdi.
Sezon öncesinde gerçekleştirilen Avusturya kampında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile hazırlık maçı yaptıklarını hatırlatan Buruk, "Hazırlık maçları çok daha farklı. Seyircisiz oynanan, iki takımın da yorgun olduğu, antrenman için oynanan maçlar. Şimdi ise resmi maç, seyirci önünde güzel atmosferde oynanan maçlar olacak. İyi takımlarla oynamak da bazen iyi takımlar için daha kolay oluyor." ifadelerini kullandı.
Medipol Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder'in, bu eşleşmeyle yeniden Başakşehir'e geleceğini de aktaran Okan Buruk, şöyle konuştu:
"Bu kuraya en çok sevinenlerden biri de herhalde Cengiz'dir. Hem onun buraya gelmesi hem de bizim oraya gitmemiz heyecanlı olacak. Aklımdan bir İtalyan takımı çıkar mı diye düşünüyordum. Benim de aklımdan geçen oldu. Bunun heyecanını yaşamak gerekiyor. Yoğun bir maç trafiğine gireceğiz. İşimizin kolay olması için takviyeler yapıyoruz, kadromuzu güçlendirmeye çalışıyoruz. Transferin son günlerinde birkaç takviye daha yapıp takımımızı daha güçlü hale getirmeyi düşünüyoruz. İki kulvara uyacak şekilde kadromuzu genişletmeye çalışıyoruz. Sakatlıktan dönecek oyunularımız da var. En büyük sıkıntı, 22-23 oyuncu UEFA'ya verebiliyorsunuz, kadro derinliğini tam istediğiniz gibi yapamıyorsunuz. Çünkü UEFA'nın sınırlamaları var. Altyapıdan Mahmut'la birlikte 22 oyuncu verebiliriz."
Ligde iki hafta sonunda puanla tanışamadıklarını ancak takımına çok güvendiğinin altını çizen Buruk, hafta sonunda oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşmasıyla ilgili olarak ise, "Kendi adımıza istediğimiz başlangıcı yapamadık ama her şeyin de bizim elimizde olduğunu düşünüyoruz. Şanssız maçlar geçirdik, goller kaçırdık, kırmızı kartlar, sakatlıklar... Bunları yenmek de bizim elimizde. Kazanarak yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Milli aradan sonra lig tekrar yoğun bir şekilde başlayacak. Bu araya çok iyi bir şeklide girmemiz gerekiyor. Kazandığımız takdirde bizim için öz güveni yükselen bir durum oluşacak. Oyuncularıma çok güveniyorum, iyi oyuncular ve iyi bir kadromuz var. Şanssızlıklar yaşadık ama tekrar yükselişe geçmek için elimizden geleni yapacağız." yorumunu yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!