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Okan Buruk'un eşinden Lale Orta paylaşımı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, sosyal medya hesabından MHK Başkanı Lale Orta'yı hedef alan bir paylaşım yaptı

Giriş: 06.04.2023 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Okan Buruk'un eşinden Lale Orta paylaşımı!
HABERTURK.COM

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda ederken sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk'tan flaş bir paylaşım geldi.

Galatasaray'ın son dönemde eleştiriler yönelttiği ve istifaya davet ettiği Lale Orta için "Süper Lig Lale Orta sezonu" yazan bir görseli paylaşan Nihan Buruk gündeme oturdu.

Buruk'un paylaşımı şöyle:

DÜN İSTİFAYA DAVET EDİLMİŞTİ

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir'e elendikleri maçtaki hakem kararlarından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın istifasını istemişti.

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşımlarda Medipol Başakşehir karşılaşmasında yedikleri 2. gol ile penaltı bekledikleri 2 pozisyonun görüntülerine yer verildi.

"Lale Orta istifa" etiketinin kullanıldığı paylaşımlarda, Video Yardımcı Hakemin (VAR) pozisyonlara müdahale etmediğine değinilerek sırasıyla "Kasıt VAR", "Art niyet VAR" ve "Operasyon VAR" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de kendi aleyhine, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinin ise lehine olduğunu iddia ettiği pozisyonlarla ilgili de Lale Orta'yı istifaya çağırmıştı.


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