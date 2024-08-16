Okan Buruk'un 100'ü güldü
Galatasaray'da üst üste iki sezon şampiyonluk yaşayan Okan Buruk ve öğrencileri sezona da fırtına gibi başladı. Sarı-kırmızılılar ikinci haftada Konyaspor'u 2-1 mağlup ederken Okan Buruk da Galatasaray'da teknik direktör olarak çıktığı 100. maçından galibiyetle ayrıldı
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında karşılaştıkları Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek ikide iki yaptı.
Bu maç aynı zamanda teknik direktör Okan Buruk için de özel bir anlam taşıyordu.
Buruk, Galatasaray'ın başındaki 100. maçına çıkarken, bu önemli dönüm noktasını galibiyetle taçlandırmayı başardı.
Geçen iki sezonda farklı farklı rekorlar kıran Okan Buruk bu sezona da öğrencileriyle birlikte iyi başladı.