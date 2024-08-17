Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        6
        Beşiktaş
        BJK
        3
        Fenerbahçe
        FB
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Tümosan Konyaspor
        KON
        3
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        ikas Eyüpspor
        EYP
        1
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Antalyaspor
        ANT
        1
        Göztepe
        GÖZ
        1
        Net Global Sivasspor
        SVS
        1
        Trabzonspor
        TS
        1
        Bellona Kayserispor
        KYS
        0
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        0
        Adana Demirspor
        ADS
        0
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        0
        Samsunspor
        SAMS
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Türk hakemlerine güveniyoruz - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Türk hakemlerine güveniyoruz

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için tabii ki mutluyuz. 2 maç 6 puan ligin başı, hem eksiklerimiz var hem hazırlık dönemindeyiz. Yani bu hazırlık dönemini tamamlıyoruz ve transfer dönemi var" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 00:43 Güncelleme: 17.08.2024 - 00:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Türk hakemlerine güveniyoruz"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konya'nın çok zorlu bir deplasman olduğunu söyledi.

        Konyaspor'un ilk yarı topu kendilerine bıraktığını ve iyi savunma yapmaya çalıştığını ifade eden Buruk, "Kerem ve Mertens'in girdiği pozisyon dışında aslında çok net pozisyonlar üretemedik. Rakibimize de çok net pozisyonlar vermedik. Maçın genelinde net pozisyonlar olmadı. Yani iki takımın da gole yaklaştığı yerler oldu ama net pozisyonlar olmadı. İkinci yarının başında çok iyi oynamadık. Gol attıktan sonra biraz daha oyun içindeydik. Maçın sonuna kadar kazanmasını bilen taraftık. Bizim açımızdan üçüncü attığımız golün temiz olduğunu düşünüyoruz. Oradaki VAR müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten değerlendirme yapılacaktır. İyi ve organize bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. İki maç, 6 puan. Ligin başı, hem eksiklerimiz var, hem de hazırlık dönemindeyiz. Bu dönemi tamamlıyoruz."

        REKLAM

        Okan Buruk, transferin sürdüğünü anımsatarak, bu süreçte oyuncuların zihinlerinin karışık olduğunu ve bunu bir an önce yıkmak istediklerini vurguladı.

        Bir gazetecinin yeni transfer Gabriel Sara'nın performansıyla ilgili sorusuna Buruk, "Gabriel ona verdiğimiz görevi yaptı. Kolay maç değildi. Performansından memnunum. Daha yeni geldi, gelişecek ve takıma, oyuna alışacak. Daha çok risk alacak ve gerçekten çok kaliteli ve çok özel oyuncu." diye cevapladı.

        "TÜRK HAKEMLERİNE GÜVENİYORUZ"

        Buruk, iptal edilen gole ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, "Bir endişemiz yok. Bu sene bir değişim var. Bu değişimin içinde federasyon başkanımız da bununla ilgili zaten yapılan hatalarla ilgili cezaların verileceğini söylüyor. Türk hakemlerine güveniyoruz. Onlar da rahat olsun, doğru kararlar versin, en iyisini yapsınlar. Bugünkü maçta da bence çağırması yanlıştı. Yani çok net bir şey olmadığı için yani VAR hakemin müdahalesi yanlıştı ama orası da farklı bir yer. VAR hakemi olmak da farklı bir şey. O yüzden yani hiç korkumuz yok, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

        "ÜZERİMİZDE SORUMLULUK VAR"

        Bir gazetecinin, Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda elenmesiyle ilgili soruya Buruk, şu cevabı verdi:

        "Keşke Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi'nde daha çok takımımız olsa, daha çok başarılı olsak. Ülke puanı daha çok yükselse ve direkt katılma şansımız olsa. Bunları hepimiz çok istiyoruz. Burada üzerimizde sorumluluk var. Geçen sene bunun heyecanını, zevkini yaşadık. Aynı şeyi tekrar yaşamak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde zevkli bir format olacağını düşünüyorum. Yeni format içerisinde de olabilmek, orada yarışabilmek en büyük isteğimiz. İnşallah arka arkaya iki maç var. Bu iki maçta da üzerimize düşeni yaparız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        İzmir'de alevler evlere sıçradı!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        Türkiye alarmda: Orman yangınlarıyla mücadele!
        "Gayretin kaderi"
        "Gayretin kaderi"
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Mehmet Ayan: Oyunda gelişme var
        Yozgat'ta dehşet! 14 yaşındaki Furkan'dan acı haber
        Yozgat'ta dehşet! 14 yaşındaki Furkan'dan acı haber
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Galatasaray, Konya'da kazandı!
        Galatasaray'dan tepki VAR
        Galatasaray'dan tepki VAR
        Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Otomobil evin önünde oturanlara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 3 ölü, 1 yaralı
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Türkiye ile Instagram neler görüştü?
        Galibiyet pankartı!
        Galibiyet pankartı!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        Türkiye'den İsrailli bakana sert tepki!
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Kule vinci devrildi! Operatör öldü
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Arda Güler o listeye damga vurdu!
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        Maymun Çiçeği virüsü nasıl bulaşır? Hastalığın belirtileri neler?
        İsyan etti
        İsyan etti
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Habertürk Anasayfa