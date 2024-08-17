Okan Buruk: Türk hakemlerine güveniyoruz

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Konya'nın çok zorlu bir deplasman olduğunu söyledi.

Konyaspor'un ilk yarı topu kendilerine bıraktığını ve iyi savunma yapmaya çalıştığını ifade eden Buruk, "Kerem ve Mertens'in girdiği pozisyon dışında aslında çok net pozisyonlar üretemedik. Rakibimize de çok net pozisyonlar vermedik. Maçın genelinde net pozisyonlar olmadı. Yani iki takımın da gole yaklaştığı yerler oldu ama net pozisyonlar olmadı. İkinci yarının başında çok iyi oynamadık. Gol attıktan sonra biraz daha oyun içindeydik. Maçın sonuna kadar kazanmasını bilen taraftık. Bizim açımızdan üçüncü attığımız golün temiz olduğunu düşünüyoruz. Oradaki VAR müdahalesinin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili zaten değerlendirme yapılacaktır. İyi ve organize bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. İki maç, 6 puan. Ligin başı, hem eksiklerimiz var, hem de hazırlık dönemindeyiz. Bu dönemi tamamlıyoruz."

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Okan Buruk, transferin sürdüğünü anımsatarak, bu süreçte oyuncuların zihinlerinin karışık olduğunu ve bunu bir an önce yıkmak istediklerini vurguladı.

Bir gazetecinin yeni transfer Gabriel Sara'nın performansıyla ilgili sorusuna Buruk, "Gabriel ona verdiğimiz görevi yaptı. Kolay maç değildi. Performansından memnunum. Daha yeni geldi, gelişecek ve takıma, oyuna alışacak. Daha çok risk alacak ve gerçekten çok kaliteli ve çok özel oyuncu." diye cevapladı.