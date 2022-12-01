DHA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antreman öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Buruk, sakatlıklar, transfer, fikstür ve birçok konuya dair açıklamalarda bulundu. "TEK KORKUM SAKATLIKLAR" Teknik adamın açıklamaları şu şekilde: "Aynı ivmeyle devam etmek istiyorduk. Tekrar lig başladıktan sonra aynı çıkışı devam ettireceğiz. Bu şansımız devam ediyor. Tek korkum milli takıma giden oyuncular. Kerem, ümit milli oyuncularımız, Yusuf Avusturya'ya gitti. Onların sakatlık yaşamaması önemli. Maalesef bir-iki sakatlığımız oldu. Oliveira'nın bilek dönmesi oldu. Dün Icardi topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Onun MR sonuçları bugün gelecek. Rashica'nın Sacha Boey ile maçta çarpışmasından kalan bir ağrısı vardı. O devam ediyor. Bizimle başlamadı. Emre'nin, Ross'un ve Hamza'nın sakatlığı vardı. Bu dönem en büyük korkumuz sakatlıklardı. Bugün maalesef bunu yaşıyoruz ama lig başladıktan sonra, milli takımdaki oyuncularımız katıldıktan sonra maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu süreçte oynayacağımız hazırlık maçları, az şans verdiğimiz oyuncularımızın kendisini göstermesi açısından, diğer oyuncuların yerini tamamlaması açısından bizim için önemli olacak. 5 tane maç düşünüyoruz. Şu anda dördü güncellendi, beşinciyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz."

"OFANSİF OLARAK İYİYDİK, SONLANDIRMADA SORUNUMUZ VARDI" "Devamlı çalışıyoruz. Pozisyona giren bir takımdık ama sonlandırmada sıkıntılar yaşadık. Direkten dönen toplar neredeyse attığımız gol kadardı. Ofansif anlamda güçlüydük. Bunu sonuca çeviremiyorduk. Son maçta bunu başardık. Yüzdemiz çok fazlaydı. Bununla ilgili elbette çalışıyoruz ama ne kadar çalışırsanız çalışın oyuncunun kalitesi, bitirişi, sonlandırması çok daha önem kazanıyor. Başakşehir maçında her şey mükemmeldi." "TRANSFERDEN ÖNCE, OYUNCULARIMIZA BAKACAĞIZ" "Transfer hazırlığı yapılıyor. Önümüze ne çıkacak bilmiyoruz. İlk transferimiz kendi içimizdeki oyuncular. Bu hazırlık kampı ve maçlar belki tam olarak kendi potansiyelini çıkaramamış birçok oyuncuya yardımcı olacak. Geniş kadro içerisinde az şans verdiğimiz oyuncular var. Akademiden gelen genç oyuncularımız var. Hazırlık kampında oynayacak oyuncularla transfer yapmak ilk hedefimiz. Transfer öncesi oynayacağımız hazırlık maçları, lig maçları, Türkiye Kupası maçları ortaya daha net bir şeyler çıkaracak. Şu anda transferden çok bu süreçte iyi hazırlanmayı, elimizdeki oyuncuları doğru şekilde kullanmayı düşünüyorum. Ondan sonra transferde daha net kararlar vereceğiz. Her zaman kadromuzu güçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Transfer komitemiz, scoutlarımızla ilgili transferlerle ilgili hazırlanacağız ve bu konuda kararlar vereceğiz. Kadro genişliğimizden dolayı transferi çok düşünmüyoruz."

"BUNDAN SONRAKİ FİKSTÜRE EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANACAĞIZ" "Zor bir fikstür yaşadık. Yeni bir takım için bu kadar çok deplasman maçı, derbiler, üst üste oynanan maçlar... Zor bir fikstürdü. Bunun artı yanı yukarıdaki grupla puan olarak başa baş gitmekti. Araya liderin iki puan gerisinde girmek önemliydi. Kendi sahamızda oynadığımız maçlar bizim için büyük avantaj. Bunun için çıkıp yüzde yüzünüzü vermeniz gerekiyor. Daha rahat olacağız diye bir şey yok. Her maç çıkıp en iyi performansı göstermemiz gerekiyor. Son haftalarda bunu daha net şekilde yaptık. Takımın kendine olan güveni ortaya çıktı. Bundan sonraki fikstüre en iyi şekilde hazırlanacağız. Hafta içi maçları başlayacak. Zor bir dönem bizi bekliyor. Takıma güvendiğimi hep söyledim. Yoğun bir tempoda oyuncularımla birlikte en iyisini yapacağız. Oynadığımız fikstür bizim için avantaj; ama maç oynamadan maç kazanılmıyor. Oyunumuzu doğru bir şekilde devam ettirmek zorundayız." "AYNI YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYORUZ" "Gelişmeye durmadan devam etmek gerekiyor. Dünya Kupası tecrübesini bu sene ilk defa böyle yaşıyoruz. Burada takımımızı fiziksel ve performans olarak en yukarıya çıkarmaya çalışacağız. 10 günlük ara oldu. Tekrar antrenmanlara başladık. Oyun olarak çok iyi yerden bıraktık, aynı yerden devam etmek istiyoruz." "Yunus'un, Kerem'in maddi anlamda sözleşmelerinin iyileşmesi görüşmeleri devam ediyor. Türk oyuncuların bizim için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Oyuncularımızı maddi, manevi anlamda mutlu etmeye çalışıyoruz. Onlar da Galatasaray'a ait olan ve Galatasaray için her şeyi yapabilecek oyuncular. Bütün oyuncularımızı en iyi şekilde kazanmaya çalışıyoruz. Az süre almış oyuncularımızı bu dönemde daha iyi oynatacağız. Çok fazla şey yazılıyor. Benim bildiğim, direkt teklif gelen bir oyuncumuz yok. Transfer dönemi başladıktan sonra bu teklifler olabilir."

"YUNUS'TAN BEKLENTİMİZ YÜKSEK, ONA ÇOK GÜVENİYORUM" Yunus, Kerem ve Abdülkerim ile birlikte en çok süre alan oyuncularımız. İyi, kötü oynayabilirler. Takımın oluşma süreci vardı. Sadece Kerem ve Yunus üstünden değerlendirmeler yapıldı. Bunun içerisinde belki gerçek performansını veremeyen oyuncular oldu. Kerem belli maçlarda çıkışını ortaya koydu. Yunus ligin başında etkiliydi. Son haftalarda daha az süre alsa da ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Milli oyuncumuz ikisi de. Galatasaray için çok önemli ve değerliler. Galatasaray'a hizmet etmek için elinden gelen çalışmayı yapıyorlar. Kerem'e ve Yunus'a çok güveniyoruz. Bu hazırlık maçları Yunus için çok önemli olacak. Kendi performansına getirmemiz gerekiyor. Yanında oynayan oyuncuların performansıyla birlikte takım performansı da çok önemli. Teknik adam olarak Yunus'a çok güveniyorum. Bu kamp dönemine çok motive geldi. Yunus'tan beklentimiz yüksek. "Galatasaray geçen sene tarihinin belki en kötü sezonlarından birini geçirdi. Bunun üstüne yeni bir teknik direktör, başkan, yönetim, yeni bir oyuncu grubu... Bu sürecin sancılı geçeceğini ve eleştirilerin olacağını biliyoruz. Benim için değerli olan en önemli yer sokak. Sokaktaki insanların düşüncesi ve davranışı benim için önemli. Sosyal medya çok farklı bir yer. Sokaktan çok daha net bir şekilde sizin hakkınızdaki düşünceyi alabiliyorsunuz. Bize hep destek verdiler. Maçtaki seyirci sayılarına baktığımızda taraftarını mutlu eden ve stada çeken bir Galatasaray var. Bunu son üç maçta skor olarak da ortaya çıkardık. Taraftarımıza verdiğimiz mutluluğu devam ettirmek istiyoruz. Sokakta kiminle konuşsak maçların bir an önce başlamasını istiyor. Galatasaray'ı bıraktığı yerden seyretmek istiyor. Bir teknik adam olarak benim için önemli olan bu. Galatasaray taraftarına bu havayı yaratmak ve yaşatmak önemli. Aynı şekilde isteğimizi, motivasyonumuzu ve oyunumuzu hazırlık maçlarında devam ettirmeye çalışacağız. Oyuncularımdan çok memnunum. Onlarla burada mutlu bir ortam yarattık. Bu ortamı statta taraftarımızla yaratmaya çalışıyoruz. Takım olarak hep destek gördük. Bunun karşılığını vermeye çalışıyoruz. Görevimizin bilincindeyiz. Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki en iddialı takımlardan biri olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Sezon başı hiç transfer yapmadığımız dönemde hedefimizin şampiyonluk olduğunu söyledik. Geçen sene ligi 13. sırada bitirmiş bir takımın üzerinde etkiler net bir şekilde vardı; ama bu sene yeni oyuncularımızla, yeni kadromuzla birlikte şampiyonluk yolunda en iyisini yapacağız. İnşallah sezonun sonu şampiyonluk olur."