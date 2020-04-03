Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, koronavirüs ve liglerin ertelenmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte Buruk'un açıklamaları;

"MUTFAKTA VAKİT GEÇİRİYORUM"

"Her şeyden, işimizden uzağız ama ailelerimize yakınız. Şanslıysak, vaktimizi evimizde geçirebiliyoruz. Bu tabii zor bir dönem. Kendinize ve ailenize daha çok vakit ayırıyorsunuz. Daha çok kitap okuyup, daha çok maç analizi yapıyorsunuz. Ligleri ve kendimizi gözden geçiriyoruz. Evdeki her yeri bilmiyormuşum. Mutfakta nerede ne var, bunu fark ettim. Oğlumla daha çok vakit geçiriyorum, bu çok önemli. Oyuncu seyretme bizim için önemli, buna fırsatımız oluyor. Gün, dolu dolu geçiyor. Mutfakta vakit geçiriyorum, yemek yapmak, bir şeyler hazırlamak hoşuma gidiyor. Temizlik yapıyoruz, evi topluyoruz. Birçok şeyi yapabiliyoruz. Ev içindeki paylaşıma ortak oluyoruz. Kadın-erkek paylaşımının artmasında olumlu şeyler."

"GRUBUMUZ VAR FUTBOLCULARI TAKİP EDİYORUZ"

"Bir grubumuz var, telefon üzerinden oyuncularımızla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bu dönemde performans ekibinin oyuncuları hazır tutması için yapacakları bizim için son derece önemli. Futbolcularımızı eve gönderirken, spor ekipmanlarını evlerine gönderdik. Ama bu ne kadar da olsa yeterli değil. Takip ediyoruz. Son antrenmanımız üzerinden 2 hafta geçti. Şu anda bir şeyler yapıyor tabii ama saha içi antrenmanı gibi olmayacak."

"İNŞALLAH VAKTİMİZ OLUR"

"Liglerin ne zaman başlayacağını, ne zaman antrenmanlara başlayacağımızı bilmiyoruz. Belki ilerleyen dönemlerde 1'e 1 antrenmanlara başlayabiliriz. Takımlara bir hazırlanma süreci verilecektir. Bu süre içerisinde takımlarımızı tekrar hazırlayacağız tabii ama bu süreçte de onları en az kayba uğratmak istiyoruz. Benim düşüncem, bir kere önümüzde inşallah vakit olur. Şu an nisanın başındayız. Belki kalan 8 maç, Avrupa maçlarıyla beraber temmuzda başlayacak ve yeni sezon ekimde başlayacak."

"TEMMUZDA BİLE BAŞLASA LİGLER OYNANSIN"

"Öncelikle, evde kalmamız lazım. Normal hayata dönmek için disiplinli olmamız gerekiyor. İlk görevimiz bu, hastalığın fazla kişiye ulaşmaması. Takımların en az bir 4 haftalık bir çalışma sürecine ihtiyacı olabilir, ne kadar uzayacağına bağlı. 2 hafta oldu. Bir 4-6 hafta daha sürerse, oyuncuları kendi performansına getirmek için en az 4 hafta gerekecektir. Bütün takım İstanbul'da. Onları eve gönderirken, kimsenin İstanbul'dan çıkmamasını istedik. Bütün takım da buna uyuyor. Futbol adına en mantıklısı, geç bile olsa kalan sürenin oynatılması. Bu senenin oynanmamış olarak kabul edileceğini hiç düşünmüyorum. Bana en yakın gelen, temmuzda bile başlasa, liglerin oynanması."

"UEFA DA İZİN VERECEKTİR"

"Türkiye Ligi'ne baktığımda, 8 haftalık bir maç trafiğinin, 1 ayda veya 5 haftada bitirileceğini düşünüyorum. Geç de olsa, maçların oynanacağını, şampiyonlukların ve Avrupa'ya gidenlerin belirleneceğini düşünüyorum. Ligin şu anki haliyle ilan edilmesi çok adil değil. En doğrusu, geç de olsa liglerin bitirilmesi. UEFA da buna izin verecektir. Bir sonraki fikstürü, geç bir zamanda başlatacaktır. Transfer dönemi ve sözleşmeler uzayacak tabii. Haziranda biten sözleşmeler belki ağustosta bitecek."

"FUTBOLCULAR FUTBOLU ÖZLEDİ"

"Oyuncuların tatili önemli tabii ama şu anki sağlık durumu çok önemli. 2 sezonu da kurtarmamız çok önemli. Futbolcuların, futbolu çok özlediklerini biliyorum. Futbolda olmak, futbol oynamak, onlara her şeyi unutturacaktır.

"SAĞLIK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Biz, en iyi sezonumuzu yaşıyoruz. Hem şampiyonluk yolunda, hem çeyrek final yolunda... Bizim için çok güzel giden bir sene. Ama ne olursa olsun, sağlık hepsinden daha önemli. Başarılar gelir, geçer.

"İNŞALLAH BU BAŞARILARI BAŞKANIMIZLA GÖRÜRÜRÜZ"

Kulüp başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın bir an önce iyileşip, tekrar aramıza sağlıklı bir şekilde dönmesini çok istiyoruz. İnşallah bu başarıları, Sn. Göksel Gümüşdağ ile birlikte, çok daha iyi bir şekilde, sevinerek görürüz.