Galatasaray Futbol Takımı, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen sezonun ilk antrenmanını Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve bazı yöneticiler de takip etti.

Göreve getirilen teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki ilk antrenmanda, kiralıktan dönen futbolcular ile altyapıdan çok sayıda oyuncu yer aldı.

Yeni transfer Abdülkerim Bardakcı takımla ilk antrenmanına çıkarken, milli takımlarda görev alan oyuncular 4 Haziran'da hazırlıklara katılacak.

"TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"

Teknik direktör Okan Buruk, antrenmandan önce futbolculara yaptığı konuşmada, Galatasaray'da yeni bir dönemin yaşandığına vurgu yaparak, "Kendini yüzde 100 hazırlamış ve bunu sahada taraftara en iyi şekilde gösterecek bir oyuncu grubu istiyorum. Hepinizin yüzde 100'ünüzü vereceğine çok inanıyorum. Bizim hedefimiz sizin asıl performansınızı ortaya çıkarmak. Bunu da hep beraber başaracağız. Tek hedefimiz şampiyonluk. İlk günden hedefimizi çizelim. Şampiyonluk dışında bir şey düşünmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Avrupa kupalarında yer almayacaklarını hatırlatan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Bu, Galatasaray için üzücü. Galatasaray, Avrupa'ya alışmış ve her zaman orası için oynayan bir takım. Diğer taraftan baktığımızda kupaya kadar haftada tek maç oynayacağız. En iyisini yapacağız. Zaten bunu yapmak istemeyen varsa ilk gün söyleyebilir. Hepinizin iyi niyetle, bu formayı hak edecek şekilde davranacağını biliyorum. Bugün başlıyoruz, bundan sonrası çok daha güzel olacak. Buna yüzde 100 inanıyoruz. Sizlerin de çalışmalarla en iyi seviyeye ulaşmanızı istiyorum. Şimdiden hepinize hayırlı bir sezon diliyorum. İnşallah, Allah şampiyon olduğumuz bir yıl bize verir."

Okan Buruk, Galatasaray Televizyonu'na yaptığı açıklamada ise tekrar Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, "Bu çimlerin üzerine çıkmak benim için çok heyecan verici. Çok fazla işimiz, yoğun bir tempomuz var. Bugün başladık. Olumsuz geçen seneyi tekrar pozitife çevirmeye çalışacağız. Takım olarak tamamlandığımızda en yüksek duygularımızı vermemiz gerekiyor. İnşallah onları güzel bir şekilde hazırlayacağız. İnşallah Galatasaray'a yakışır bir takım ortaya çıkartacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray Akademisi'nden çok sayıda oyuncunun antrenmanda bulunduğunu anlatan Buruk, "Akademiden gelen oyuncularımız var. Kiralıktan dönen oyuncularımız var. Hepsini görmek istiyoruz. Milli takımlarda yer alan 9 futbolcumuz 4 Haziran'da katılacak. Transferler olursa onlar da katılacak. Bizim için bir hedef de akademiden oyuncu çıkarmak. En çok hak edenleri Avusturya'daki kampa götürmek istiyoruz. İnşallah Türk futboluna yeni cevherler katarız." diye konuştu.

Galatasaray taraftarlarında pozitif bir hava olduğunu aktaran Buruk, "Transfer bizim için çok önemli. Takımımızı oluşturduktan sonra hazırlık maçlarında taraftarlarımıza mesaj vermek istiyoruz. Heyecanlarını anlıyoruz. Bu sene yine şampiyonluk yarışının içinde olan, şampiyonluğa ulaşan bir takım ortaya çıkartmak istiyoruz. Hep beraber güzel günler yaşayacağız." şeklinde görüş belirtti.