Okan Buruk'tan zemin açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Üzerinden zaman geçiyor ama Hatay'da yaşananlar hepimizi derinden yaraladı ve aynı acıyı yaşıyoruz. Unutmamamız gereken şeyler. Bu süreçte hep yanlarında olmaya çalıştık. İnşallah bir daha yaşamayız. Bir teknik direktör değişikliği oldu. Murat hoca benim futbolculuk döneminde takım arkadaşımdı. Onun için de hayırlısı oldu. Her değişiklik takıma bir canlanma getirir. Bu reaksiyona izin vermememiz gerekiyor. Her takımın puana ihtiyacı var. Hatayspor'un iyi bir kadrosu var. Sahaya çıkan 11'e baktığımızda iki hafta önceki Fenerbahçe maçına göre daha alternatifli bir kadrosu var. Her şeye hazır olmamız gerekiyor. Muhteşem bir ortam var. Havalimanına geldiğimizden itibaren bizi karşılayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlarla çok fazla iç içe olamıyoruz. Hepsine ulaşamasak da bizim yanımızda olmaları çok değerli. Onlara layık olmak istiyoruz. Bugün en iyi performansı vermeye çalışacağız.