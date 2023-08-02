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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması!

        Galatasaray'ın Zalgiris ile oynayacağı maçın kadrosunda İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo yer almadı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk konu ile ilgili açıklama yaptı

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        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 21:28
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        Okan Buruk'tan Zaniolo açıklaması!
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        Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında evinde Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın maç kadrosunda İtalyan yıldız Zaniolo yer almadı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'nun ağrıları sebebiyle Zalgiris maçı kadrosunda yer almadığını açıkladı.

        Maç öncesi Zaniolo hakkında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Zaniolo dün taktik idmanda, en sonunda kasığında ağrı hissetti, yoksa ilk 11'de başlayacaktı. Çok olumsuz bir şey yok ama ağrısının olduğunu söyledi. 2-3 gün içinde tekrar antrenmanlara başlayacak. Hatta tam antrenmanın sonunda oldu. O yüzden kadroya alamadık onu. Güvendiğimiz oyunculardan biri, önümüzdeki maçlarda kullanacağız." dedi.

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