Okan Buruk'tan yıldızlara gözdağı!

REKLAM advertisement1

Sıkışık bir fikstürden dar bir rotasyonla geçen Galatasaray, iki hafta önce kupa hedeflediği dört kulvarın ikisinde havlu atmıştı. Sparta Prag deplasmanındaki 4-1'lik mağlubiyetin akabinde iç sahadaki Fatih Karagümrük yenilgisiyle Türkiye Kupası'na da veda eden Galatasaray, Beşiktaş derbisinde hem makus talihini yendi, hem de liderliği elinde tuttu.

ÇALKANTILI ATMOSFERDE HAZIRLANDI Yenilenen haliyle Beşiktaş'ın stadında 2016'dan bu yana kazanamayan sarı-kırmızılılar derbiye çalkantılı bir atmosferde hazırlandı. Fatih Karagümrük maçında oyundan alınan Sergio Oliveira, Okan Buruk'a tepki gösterirken son haftalarda yedek kalan Wilfried Zaha da tecrübeli çalıştırıcının kararına tavır aldı. REKLAM

Maçtan önceki son gün Florya'ya gelen Zaha, bileğinde ağrı olduğunu söylerken sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı son taktik antrenmanı da diğer günlerde olduğu gibi Kerem Aktürkoğlu'yla yaptı. Sergio Oliveira da Wilfried Zaha da maç günü kadroya alınmazken kasığında ağrı hisseden Abdülkerim Bardakcı da Beşiktaş deplasmanına getirilmedi. ÖNCE "BUGÜN TAM KADROYUZ" Beşiktaş maçına Günay, Eyüp, Berkan, Tete, Baran, Ali Yeşilyurt, Hamza, Efe, Ndombele, Vinicius yedek kulübesiyle gelen Okan Buruk karşılaşma öncesinde mesajını net olarak verdi: "Benim gözümde bugün tam kadroyuz"

MAÇ SONUNDA "EGO" GÖNDERMESİ Müsabakanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına da konuşan başarılı çalıştırıcı, üstü kapalı olarak yıldızlarına gözdağı verdi: "Bizim işimiz zor. Çok önemli oyuncular var. Bazen egolar çok yüksek olabiliyor. Herkesi yönetmek zor olabiliyor. En önemli şey Galatasaray'ın faydası. Artık son 10 hafta, daha fazlasını da yapmalıyız." dedi.

BASIN TOPLANTISINDA AİDİYET VURGUSU Basın toplantısında "Sergio Oliveira kalan 10 maçta var mı, yok mu?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk "Performansa bağlı. Bu maçta kadroda düşünmedim. Kadrodaki her oyuncuyu kullanabiliriz. Aidiyetlerine ve katkılarına bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.