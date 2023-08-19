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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Wilfried Zaha kararı! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Wilfried Zaha kararı!

        Galatasaray'ın bu sezonki yıldız transferlerinden biri olan Wilfried Zaha, sakatlığı sebebiyle Trabzonspor maçının kadrosunda yer almadı

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        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 20:50
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        Okan Buruk'tan Wilfried Zaha kararı!
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        Galatasaray'ın Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği maçta Wilfried Zaha gelişmesi yaşandı.

        Sarı kırmızılı takımda ağrı hisseden ve son iki idmana çıkmayan Zaha, maç kadrosunda yer almadı.

        Okan Buruk'un oyuncuyu sakatlığının ciddi olmamasına rağmen riske etmediği öğrenildi.

        Buruk 11 tercihini şu isimlerden yana kullandı: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi.

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