Okan Buruk'tan transfer sözleri

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Buruk, Avusturya'da gerçekleştirdikleri kampın yoğun geçtiğini belirterek, "Özellikle oyuncularımızın performanslarını yukarı çekmeye çalışıyoruz. 27 Haziran'da hazırlıklara başladığımız bir grup vardı. Bu maçta onları kullandık. Milli takımdan izinli dönen oyuncularımızı bugün kullanmadık. Bizim için en değerlisi akademimizden 7 oyuncunun burada sahada yer almasıydı. Bu bizi çok mutlu etti." dedi.
Okan Buruk, maçın önemli bir bölümünde iyi oynadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Özellikle ilk 45 dakikayı iyi geçtik. Bu yorgunluğu bekliyordum. Dün çift antrenman yaptık, bu sabah da antrenmanımız oldu. Oyuncuların düşüşünü bekliyordum. Normal, bu ilk hazırlık maçımız. O yüzden sonuca bakmıyorum. Elbette her maçımızı kazanmak istiyoruz ama bunu da gelişimimizi devam ettiren bir maç olarak görüyorum. İyiyi, kötüyü hepsini görüyoruz. Bu da bizim için önemli. İnşallah en kısa zamanda diğer oyuncularımızla birlikte takımımızı hazır hale getireceğiz."
Buruk, yorgunluğun hatalara neden olduğunu anlatarak, "Bu hatalar olacak. Özellikle sezon başında olsun. Bunları lige bırakmamak lazım. Diğer yandan 4-5 maç oynayan ve önde baskıyı iyi yapan bir takımla oynadık. Hatalar olacak ama bunları sezon başındaki yorgunluğa da biraz bağlamak gerekiyor. Oyuncularımızın mental, fiziksel ve taktiksel gelişimlerini tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.
"SERGIO OLIVEIRA LİDER YAPIDA BİR OYUNCU"
Okan Buruk, kadrolarına dahil ettikleri Portekizli futbolcu Sergio Oliveira'nın çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen sene Roma ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanan bir oyuncu. Lider yapıda bir oyuncu. Kaliteli, ayakları düzgün, dikine pasları doğru oynayan bir oyuncu. Kadromuzda o bölgede bir gelişim istiyoruz. Bugün o bölgede Hamza Akman oyuna girdikten sonra bizi ümitlendirdi. Bazen de içimizden oyuncular çıkartacağız. İyi bir transfer olarak görüyoruz."
Yönetimin de kendilerinin ve taraftarların istediği yolda doğru adımlar attığını ve elinden geleni yaptığını belirten Buruk, "Onlara teşekkür ederim. Biz de kadromuzu güçlendirdiğimiz oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız. Transfer devam edecek. İnşallah en kısa sürede eksiklerimizi tamamlarız." değerlendirmesinde bulundu.
Buruk, iyi bir takım olmaya çalıştıklarını anlatarak, "Kısa zamanda bu takım ruhunu ortaya koymayı umuyorum. İnşallah bunu da sağlayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.
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