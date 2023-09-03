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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan transfer açıklaması - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan transfer açıklaması

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yi 3-0 yenen Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, "İkinci yarı özellikle ikinci golü attığımızda maçı bitirebileceğimizi düşünüyorduk. Nitekim böyle oldu. İkinci ve üçüncü golü bulduk ve maç bizim açımızdan güzel bir şekilde bitti." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:25 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:25
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        Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

        Maça iyi başladıklarını belirten Buruk, topa sahip olduklarında iyi işler yaptıklarını ve ilk dakikalarda gol bulduklarını söyledi.

        Müsabakayı sürekli üstün götürdüklerini aktaran Buruk, şunları kaydetti:

        "Yarım saat rakibimize çok fazla pozisyon vermedik ama ilk yarının sonuna doğru rakibimizin de girdiği net bir pozisyon vardı. Kalemize daha çok gelmeye çalıştılar. İkinci yarı özellikle ikinci golü attığımızda maçı bitirebileceğimizi düşünüyorduk. Nitekim böyle oldu. İkinci ve üçüncü golü bulduk ve maç bizim açımızdan güzel bir şekilde bitti. Oyun olarak da disiplin olarak da konsantrasyon olarak da iyi günümüzdeydik. Oyuncularımı bu anlamda kutluyorum. Her geçen gün oynadıkça, bir arada oynadıkça kendi gelişimleri artıyor. Hem fiziksel olarak gelişiyorlar hem taktiksel olarak gelişiyorlar hem de birbirlerine uyum sağlıyorlar. Bu maçın özelinde baktığımızda genel olarak oynayan, giren çıkan hepsi çok iyi bir performans sergiledi."

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        Buruk, Sergio Oliveira ile ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

        "İki gün önceki antrenmanda bir ağrı oldu. Antrenmanı bırakmıştı. Dün de konuştuğumuzda zorlamaya gerek olmadığını kendi aramızda konuştuk. Doktorumuzla konuştuk. O yüzden buraya getirmedik."

        - Transfer çalışmaları

        Transfer çalışmalarına da değinen Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Transfer çalışmaları devam ediyor. Bu anlamda başkanımız, yönetim kurulumuz zaten büyük bir fedakarlıkla transferin en başından beri işlerini en iyi şekilde yapıyor. Erden Bey büyük bir mesai veriyor. Avrupa'da transferin kapanması bizim burada biliyorsunuz avantajlarımızdan biri de özellikle yüksek fiyatların daha aşağı çekilmesi... Biraz bekleme nedenlerimizden biri de buydu. Onun yanında Şampiyonlar Ligi'ne giderek önemli bir katkı sağladık kulübe ve bu bizim bütçemizde önemli bir yer açtı. Şimdi o bütçeyi kullanma şansımız var. Bunların hepsi birbirine bağlantılıydı zaten. Her şey planlı gidiyor bizde. En iyi şekilde bitireceğiz."

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