Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!

HABERTURK.COM

Okan Buruk, "Galatasaray takımının amacı her maçı kazanmaktır. Şu anda da onu yapmaya çalışıyoruz. Her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bunu oyun ve puan olarak gösteriyoruz. Bunu aynı şekilde devam ettirmeliyiz." dedi.

CEZA TEPKİSİ "Karşımızda çok önemli bir takım var. Antalyaspor eksik diye bir şey aklımızda yok. Zor bir maç olacak." diye genç teknik adam şöyle devam etti:

"Sürpriz bir ceza var. İnanılmaz sayıda insan, bu atmosferden mahrum edildi. Yaklaşık 30 bin kişiyi futboldan mahrum etmek, insan haklarına aykırı. Hak eden ceza almalı ama herkes aynı kefeye koyulamaz. Bu Avrupa'da yok, ülkemize has bir ceza. Her zaman temiz futbol, bu çok önemli. Bugünkü yapılan yasaklamanın da karşısındayım. Onların yerini dolduran taraftarımız var, onlarla birlikte elimizden geleni yapacağız."

"Kazandıkça motivasyon yukarı çıkar. Kazanma süresini devam ettirmek gerekiyor. Saha içindeki görevlerimizi doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Saha içinde de aynı birlikteliği yaşamamız gerekiyor. Başarıya açlığımızı sahada göstermemiz gerekiyor. Bugün de hedefimiz kazanmak. Saha içerisinde iştahlı olmamız gerekiyor. İyi bir takıma karşı oynuyoruz. Ama dediğim gibi saha içinde en iyisini yapıp, buraya nasıl mutlu geldiysek maçtan sonra da buradan mutlu ayrılmamız gerekiyor."

ÖNERİLEN VİDEO