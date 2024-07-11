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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Süper Kupa için Atatürk Olimpiyat yorumu: "Allah kolaylık versin" - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Süper Kupa için Atatürk Olimpiyat yorumu: "Allah kolaylık versin"

        Avusturya'daki ilk hazırlık maçında LASK Linz'e 3-2 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmada oyun ve tempo olarak istedikleri yerde olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 23:52 Güncelleme: 11.07.2024 - 23:52
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        Okan Buruk'tan Atatürk Olimpiyat yorumu!
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        Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenleyen Okan Buruk, sezon hazırlıklarının 8. gününde olduklarını ve ilk hazırlık maçını oynadıklarını vurguladı.

        Yoğun antrenman temposu içinde LASK karşısında birçok genç oyuncuya süre verdiklerini dile getiren Buruk, "Görebildiğimiz kadarıyla faydalı bir maç oldu. Birçok genç oyuncuya süre verdik. Memnunum, iyi bir maç oldu. İki takım da futbola odaklandı. Zor bir takıma karşı oynadık. Onların dördüncü hazırlık maçı. Oyun ve tempo olarak istediğimiz yerdeydik. Her maçı kazanmak istiyoruz, bu maçı da kazanmak isterdik ama galip gelen rakibi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Genç oyunculardan Yusuf Demir'in kampa hazır geldiğini, 2 gol atan savunma oyuncusu Metehan Baltacı'nın da iyi bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Buruk, Zaha ve yabancı oyuncu sayısının düşmesiyle ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

        "Zaha fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde çok istekliydi. Fiziksel anlamda hazır olunca çok daha iyisini yapacak. Çok önemli bir oyuncu, geçen seneki şampiyonlukta önemli payı var. Takıma önemli maçlar kazandırdı. Çizgiye bastığında bire birleri çok etkili oynadı. Biz lige başlarken kadroda 12 yabancı için kararlar vereceğiz. Bu sene 12'ye düştü. 2 sene önce 14+3'tü. Bizim bu oyuncularla uzun yıllar kontratlarımız var ama bu düşüşler bizleri zorluyor. Bunun için plan yapıyoruz. Ama özel oyuncuları da kullanmak gerekiyor. Genç isimlere şans verdik. Oynatarak hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Belki birçoğunu kiralık vereceğiz. 2 senede 30'a yakın akademi oyuncusu bizimle antrenmanlara çıktı. Tam olarak şans veremedik, yoğun bir yarış içindeydik. Kadro genişliğimiz de çok fazla. Yine de oynatarak en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Hepsini daha iyi şekilde hazırlayacağız."

        SÜPER KUPA SÖZLERİ: ALLAH KOLAYLIK VERSİN

        Süper Lig fikstürünü ve 3 Ağustos'ta oynanacak Turkcell Süper Kupa maçını değerlendiren Buruk, "Hiçbir fikstür oynanmadan avantaja çevrilmez. 2 sene önce başlangıç fikstürümüz çok zordu. Bu kez iç saha maçları daha fazla. Ama hiçbiri oynanmadan avantaj olmuyor. Bütün maçları kazanmaya çalışacağız. Geçen sene rekor kırmıştık, bu sene rekorları devam ettirip 25. şampiyonluğumuza ulaşmak istiyoruz. 2. kamp bizim için çok önemli olacak. Sonrasında Süper Kupa maçı olacak. Maç Olimpiyat Stadı'ndaysa Allah kolaylık versin. Siz maçları orada görebiliyor musunuz? Herkese bir dürbün gerekiyor. Galiba en kolay gelen yer orasıydı. Ben çok istemedim ama Beşiktaş orayı istemişti. İki iyi takım, iki büyük takım bir araya gelecek. Tekrar bir kupa kazanmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

        Takım olarak duran toplarda çok etkili olduklarının altını çizen Buruk, geçen sezonun son bölümünde ligde görev alan yabancı VAR hakemleriyle ilgili konuşarak sözlerini şöyle noktaladı:

        "Yabancı VAR hakemi gelince ligde biraz tansiyon düştü. Ama bunun yanında Türk hakemlerine çok fazla güvenmemiz gerekiyor. Aynı hataları yabancı hakemler yapınca çok ses çıkmadı ama Türk hakemleri yapınca çok fazla şey aradık. Görüşüm yabancı VAR hakemlerinin devam etmesi yönünde."

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