Okan Buruk'tan sistem açıklaması!

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Trendyol Süper Lig'in 7. hafta karşılaşmasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli çalıştırıcının o sözleri:

Futbolun içerisinde istemediğimiz Serhat Akın'a, milli oyuncuya yapılan saldırı... Eleştiri, konuşma, birçok şey oluyor ve olacak. Bu tür yorumcuyu susturmak ve ona yapılacak bir şey istemeyiz. Şiddet bir an önce bitmeli. Yapanlar yakalandı ama kimin yaptırdığı ortaya çıkmalı.

"KADRO YAPARKEN ZORLANIYORUZ" Son idmanda testler yaptık, bazı oyuncularımızın özellikle 4 maç oynayan oyuncularımızı başlatmadık. Oyun içinde onlara şans verebiliriz. Bizim sistemimiz 4-4-2'ye zaten yakın. Dries Mertens savunmaya yardım ediyor. Mauro Icardi ve Victor Osimhen de bunu yapabilirler. Bütün oyuncularım çok değerli ve özel. Kadro yaparken bazen zorlanıyoruz. Bu zorluklar kadroyu oluşturma nedenimiz. Oyuncularımız istekli. Roland Sallai ilk maçına çıkıyor, Elias Jelert ilk maçına çıkıyor. Moralliyiz, hem oyun ve hem de sonuç olarak iyi gidiyoruz.