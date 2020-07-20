Başakşehir ile şampiyonluğa ulaşan teknik direktör Okan Buruk şunları söyledi:

"Bu şampiyonluğun karşılığı yok, çok uzun bir yol aldık. Birçok kişinin emeği var, futbolcular, başkan, yönetim, kulüp çalışanları... Ama en değerlisi ailelerimiz, hep bizim yanımızda oldu. Bir teşekkürü de Abdullah Avcı'ya etmek gerekiyor, bu takım üstünde çok büyük bir emeği var. Uzun süre burada olup sezon başında aramızdan ayrılan futbolcular Emre Belözoğlu, Napoleoni, Mossoro... Hepsinin emeği var.

Pandemi sonrasında iyi döndük, iyi de çalıştık, profesyonelce yaşadık. Avrupa kupaların ile beraber yürümek ayrı bir motivasyon ve zorluk. Çok iyi hazırlandık ve verdiğimiz emeğin karşılığını aldık. Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız için çok mutluyuz. Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz, umarım Kopenhag'ı eleriz ve Manchester United ile Şampiyonlar Ligi provası yaparız."

BASIN TOPLANTISINDA FUTBOLCULARDAN BASKIN

Okan Buruk'un basın mensuplarına açıklamalar yaptığı esnada büyük coşku yaşayan Başakşehirli futbolcular, basın toplantısına 'Baskın' düzenledi. Okan Buruk'un etrafını sararak sevinen ve şampiyon tezahüratları yapan futbolcular daha sonra "Oley Okan Buruk" diyerek teknik direktörlerini onore etti.