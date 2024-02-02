Okan Buruk'tan penaltı isyanı ve transfer sözleri

1 Şurada Paylaş! Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Samsunspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri... "VERİLMEYEN PENALTIMIZ VAR" "Direkten dönen top yok ama verilmeyen penaltı var, onu atlamayalım. Birçok maçta olduğu gibi..."

2 Şurada Paylaş! "Zor bir deplasmanda üç puan aldık, bu çok önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Yorgunluklar, moral bozuklukları olabilir ama Galatasaray kazanmaya devam ediyor. Bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz. İnşallah daha iyisini de yapacağız. Kupa maçında oynamayan oyuncuları göreceğiz. Samsun'da bizi destekleyen büyük taraftarına da teşekkür ederim. Onların pozitif enerjisi bize büyük güç veriyor."

3 Şurada Paylaş! KEREM AKTÜRKOĞLU'NA DESTEK VERDİ "Kerem Aktürkoğlu çok değerli ve önemli bir oyuncu. Son üç seneki asistleri, geçen sene şampiyonlukta yaptıkları, bu sene Avrupa'da yaptıkları... Kerem olmadığında takımın üretmekte ne kadar zorluk çıktığını gördük. Gerçek Galatasaray taraftarları ona sahip çıkıyor. Stadımızda da artık kendi oyuncularımıza protesto istemiyoruz. Zaten inanılmaz destek veriyorlar, bu konuda mutluyuz. Ufak tefek sesler çıkabiliyor. Bunu Galatasaray taraftarının bütününe yaymamalıyız. Onları da uyarmalıyız. Her şey olabilir, maç son dakikaya kadar devam ediyor. Onların desteğiyle iç saha maçlarını kazanıyoruz. Bana, yönetime, başkana sahip çıkıyorlar. Biz camia olarak birleştiğimizde mutlu oluyoruz. Hedef 24. Önce kupa sonra Başakşehir maçında takımı en güzel şekilde destekleyeceklerini biliyorum."

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4 Şurada Paylaş! SOL BEK ALINACAK MI? "Berkan Kutlu Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan sol bekte çok iyi oynadı. Üçünden de memnunum. Yönetim ne istersek yapıyor. Başkanımız sürekli yanımızda. Bundan sonraki günlerde transfere ihtiyaç olursa Avrupa'ya yazamayacağız ama Türkiye Ligi'nde kullanabiliriz. Fırsat transferi olursa değerlendiririz. Yabancı boşluğu var, belki bunu ileride kullanırız. Taraftarın transferde bize verdiği destek de önemli."

5 Şurada Paylaş! "Belirlediğimiz oyuncular vardı. Cedric Bakambu sonrası Carlos Vinicius plana dahil oldu. Elimizdeki profillerin dışında bir isim, 9 numara diyebileceğimiz bir oyuncu. En iyi şekilde kullanmaya çalışacağız. Serge Aurier çok tecrübeli. Afrika Kupası'nda oynuyor, takıma büyük güç katacaktır."

6 Şurada Paylaş! “Son haftaların formda takımı Samsunspor’a karşı oynadık. 4 maçtır yenilmiyorlardı. Zor bir deplasman ve muhteşem bir taraftarları var. Bizim taraftarımız da çok iyi destekte bulundu. Maça etkili başladık ve erken goller bulduk. Maç dengeli geçti ve günün sonunda kazandık. Skoru artırabilirdik ama Samsunspor da ikinci yarının başında gol bulabilirdi"

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7 Şurada Paylaş! Samsunspor da iyi oynadı. Bundan sonraki maçlarda onlara da başarılar dileriz. Hedefimiz sürüyor. Bu sezon 24. şampiyonluğumuzu elde etmek istiyoruz. Şubat ayı çok yoğun olacak. Avrupa maçlarımız da başlayacak. Böyle maçları kazanarak moral buluyoruz”

8 Şurada Paylaş! "Transfer dönemi çok zor. Hoca, takım ve başkan için zor bir süreç. Üzerimizde büyük baskılar oluşuyor. Bazen gitmek isteyen oyuncular oluyor, bazen de sizin göndermek istediğiniz oyuncular oluyor. Bizim görevimiz maçlara hazırlanmak. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Geçen sene şampiyonluğu kazanan bir oyun aklımız var."

9 Şurada Paylaş! "Oyun aklımızı sahaya yansıtıyoruz. 1 gün önceden antrenmanda oyuncularımızın çok iyi konsantre olduğunu gördük. Transfer dönemi zor ama bazı eksik mevkilerimizi kendi içerimizde kapattık"

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10 Şurada Paylaş! "Bugün 2 tecrübeli transfer yaptık. Hedefimiz Avrupa kupalarında ve ligde başarılı olmak. Bugün Avrupa listesini oluşturup, geri kalan 7 günde de bize yardımcı olabilecek 1 transfer daha uygun olursa yapacağız. Hedefimiz Galatasaray’ı hem ligde hem de Avrupa’da başarıya ulaştırmak"

11 Şurada Paylaş! "Bugünkü transferler ile ilgili sol bek mevkiinde elimizde çok oyuncu var. Sol bekte Türk oyuncu kullanmak istiyoruz. Sağ beke yabancı oyuncu aldık. Bakambu yerine bir oyuncu aldık. Angelino ve Boey geç aramızdan ayrıldı. Buna rağmen çok iyi bir transfer çalışması sergiledik"

12 Şurada Paylaş! "Başkanımız elinden gelini yaptı. Devre arası istediğiniz oyuncuları almanız zor olabiliyor. Bir fırsat transferi olabilirse yapacağız. Yönetime çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum"

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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, “Son haftaların formda takımı Samsunspor’a karşı oynadık. 4 maçtır yenilmiyorlardı. Zor bir deplasman ve muhteşem bir taraftarları var. Bizim taraftarımız da çok iyi destekte bulundu. Maça etkili başladık ve erken goller bulduk. Maç dengeli geçti ve günün sonunda kazandık. Skoru artırabilirdik ama Samsunspor da ikinci yarının başında gol bulabilirdi. Samsunspor da iyi oynadı. Bundan sonraki maçlarda onlara da başarılar dileriz. Hedefimiz sürüyor. Bu sezon 24. şampiyonluğumuzu elde etmek istiyoruz. Şubat ayı çok yoğun olacak. Avrupa maçlarımız da başlayacak. Böyle maçları kazanarak moral buluyoruz” dedi

“Sol bekte Türk oyuncu kullanmayı düşünüyoruz”

Bugün gerçekleşen transferler ve gerçekleşebilecek transferler hakkında da konuşan Buruk, “Transfer dönemi çok zor. Hoca, takım ve başkan için zor bir süreç. Üzerimizde büyük baskılar oluşuyor. Bazen gitmek isteyen oyuncular oluyor, bazen de sizin göndermek istediğiniz oyuncular oluyor. Bizim görevimiz maçlara hazırlanmak. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Geçen sene şampiyonluğu kazanan bir oyun aklımız var. Oyun aklımızı sahaya yansıtıyoruz. 1 gün önceden antrenmanda oyuncularımızın çok iyi konsantre olduğunu gördük. Transfer dönemi zor ama bazı eksik mevkilerimizi kendi içerimizde kapattık. Bugün 2 tecrübeli transfer yaptık. Hedefimiz Avrupa kupalarında ve ligde başarılı olmak. Bugün Avrupa listesini oluşturup, geri kalan 7 günde de bize yardımcı olabilecek 1 transfer daha uygun olursa yapacağız. Hedefimiz Galatasaray’ı hem ligde hem de Avrupa’da başarıya ulaştırmak. Bugünkü transferler ile ilgili sol bek mevkiinde elimizde çok oyuncu var. Sol bekte Türk oyuncu kullanmak istiyoruz. Sağ beke yabancı oyuncu aldık. Bakambu yerine bir oyuncu aldık. Angelino ve Boey geç aramızdan ayrıldı. Buna rağmen çok iyi bir transfer çalışması sergiledik. Başkanımız elinden gelini yaptı. Devre arası istediğiniz oyuncuları almanız zor olabiliyor. Bir fırsat transferi olabilirse yapacağız. Yönetime çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.