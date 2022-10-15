Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a konuk olurken ilk 45 dakikada ise ev sahibi ekibin üstünlüğü vardı. Kayserispor 22'de Gavranovic, 34'te ise Onur Bulut'un golleriyle öne geçerken ikinci gol sonrasında Okan Buruk oyuncularına sert tepki gösterdi.

Yenilen ikinci golün ardından sinirlerine hakim olamayan Buruk, yedek kulübesinde oyuncularına kızarken üzerindeki ceketi çıkartıp yere fırlattı.

Bu gole fazlasıyla sinirlenen Okan Buruk'u yedek kulübesindeki teknik ekip sakinleştirdi.