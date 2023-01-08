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Okan Buruk'tan öğrencilerine: "Lider dönüp derbiyi unutalım"

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Okan Buruk öğrencileriyle bir araya geldi. Derbi öncesinde daha önceki maçlar gibi kampa girmeyen sarı-kırmızılılarda Buruk, "Derbi önemli de olsa kazanan 3 puan elde ediyor. Sonuç ne olursa olsun 90 dakika sonunda gerimizde bırakmamız gerekiyor. Lider dönüp derbiyi unutalım" ifadelerini kullandı

Giriş: 08.01.2023 - 13:11 | Güncelleme: ABONE OL
Okan Buruk'tan öğrencilerine:
HABERTURK.COM

Bu akşamki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray tüm hazırlıklarını tamamladı. Dün akşam 2,5 saati geçen bir antrenman yapan sarı-kırmızılılar çalışmaların ardından kampa girmedi ve futbolcular evlerine gitti. Daha önceki maçlarda olduğu gibi sabah erkenden toplanan Galatasaray'da Okan Buruk da oyuncularıyla bir araya geldi.

Futbolcuların üzerlerinde gerginlik olmamasını isteyen Buruk toplu bir görüşme gerçekleştirerek, derbinin final niteliği taşımadığını ve ligin henüz ortasında olduklarını hatırlattı. Fenerbahçe'nin 1 puan önünde olduğunu belirten Buruk, "Lider gidiyoruz. Lider dönüp maçı arkamızda bırakalım" dedi.

Bu maçtan sonra nisana kadar 10 maç oynayacak olan ve sadece üç kez İstanbul dışına çıkacak Galatasaray'da fikstürü vurgulayan Buruk, "Derbi önemli de olsa nihayetinde kazanan 3 puan alıyor. Kazansak da kaybetsek de bu maçı, 90 dakika sonunda ardımızda bırakmamız gerekiyor. Önümüzdeki fikstüre odaklanarak 10 maçlık dilimi minimum kayıpla geçmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

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