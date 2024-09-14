Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Galatasaray
        GS
        9
        Beşiktaş
        BJK
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Rams Başakşehir
        İBFK
        7
        Göztepe
        GÖZ
        6
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Kasımpaşa
        KSM
        5
        Tümosan Konyaspor
        KON
        4
        Net Global Sivasspor
        SVS
        4
        Antalyaspor
        ANT
        4
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        3
        Trabzonspor
        TS
        2
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        2
        Bellona Kayserispor
        KYS
        1
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        1
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan Mourinho'ya cevap - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan Mourinho'ya cevap

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 5-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından Jose Mourinho'yla ilgili sorulan soruya cevap verdi. Buruk, "Bize pozitif ayrımcılık yapıldığı için geçen hafta aleyhimize iki penaltı verildi" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2024 - 23:55 Güncelleme: 15.09.2024 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya cevap!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun sözlerine cevap verdi.

        "BİZİM İÇİN SEVİNDİRİCİ"

        "Bu maçlara hazırlık milli takım sonrası zor oluyor. Çok fazla oyuncumuzla çalışamadık. Devamında sadece 2 gün birlikte çalıştık. Rakibimiz 5'li savunmayla bizi karşıladı. Bunu bir duran topla çözdük. Oyunun devamında rakibimizin çok açılmadığını gördük. Girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golle bizim için önemli. Ayrıca çok fazla pozisyon vermedik. Bu bizim için sevindirici."

        "BUNA İHTİYACIMIZ VARDI"

        "Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Transfer dönemi bittikten sonra oyuncuların kafası ve bizim kafamız daha çok rahatlıyor. 4'te 4 ile başlamak bizim için önemli. Hem ligi hem de Avrupa'yı kazanmak istiyoruz. Eksiklerimize rağmen iyi oynadık. Sallai, Icardi ve Ziyech yoktu. Sahada olan oyuncular yüzde 100'ünü verdi."

        JOSE MOURİNHO'YA CEVAP

        Çaykur Rizespor maçının ardından Okan Buruk'a basın toplantısında "Jose Mourinho'nun 'Galatasaray'a pozitif ayrımcılık yapılıyor' sözü için ne diyeceksiniz?" şeklinde soru yöneltildi.

        Jose Mourinho'nun bu sözlerine cevap veren Okan Buruk "Geçen hafta negatif ayrımcılık yapıldı, aleyhimize iki penaltı verildi. Ondan önceki hafta golümüz verilmedi. Bence negatif derken, pozitif demek istedi." dedi.

        GABRIEL SARA

        "Oyuncular yeni bir ülkeye geliyor. Sezon başı, bu hazırlık süreci önemli. Bizde iki türlü şey var. Ya öldürüyoruz ya da fazla yukarı çıkarıyoruz. Yukarı çıkarmamıza da gerek yok. İyi bir oyun ortaya çıkardı. Bunu ondan hep isteyeceğiz. Lucas ile birlikte çok iyi iş yaptılar. Savunmamızın performansı orta sahanın iyi olmasını da sağladı. Savunmamızın önemi yüksekti. Takımımız genel olarak iyi oynadı. Çok fazla abartmamak lazım. Çok fazla öldürmemek de lazım. 3 gün sonra bir maçımız daha var."

        "MUHTEŞEM ATMOSFER"

        "Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi muhteşem bir atmosfer yarattılar. Burada takımın iyi olması onları da oyunun içine çekiyor. Takım ve taraftar birleşerek iyi bir gövde gösteri yaptı."

        MAURO ICARDI AÇIKALMASI

        "Icardi'nin tedavisi kendi ülkesinde sürüyor. 2-3 gün içinde burada bizimle olacak. Şu anda gözüken 2 hafta daha süresinin olduğu."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Aslantepe'de resital!
        Aslantepe'de resital!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        "Galatasaray için kara göründü"
        "Galatasaray için kara göründü"
        Evine icra memuru gönderen ev sahibini yaraladı
        Evine icra memuru gönderen ev sahibini yaraladı
        Osimhen tribünde!
        Osimhen tribünde!
        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
        'Ukrayna'ya izin verilirse askeri yanıt gelir'
        "Gel bir 'Sara'yım!"
        "Gel bir 'Sara'yım!"
        Fren yerine gaza basınca
        Fren yerine gaza basınca
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü
        Habertürk Anasayfa