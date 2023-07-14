Okan Buruk'tan Mertens ve Icardi açıklaması

"BARIŞ'A BİR ŞEY OLACAK DİYE KORKUYORUZ"

"Barış'la ilgili korkularımız var bir şey olmasın diye. İyi oynuyor, yüzde yüzünü veriyor. Golü de attı bugün. Bütün oyuncularımız en iyisini yapmaya çalışıyor. Git gide bizim takım için daha çok önem kazanıyor. Performansını yükseltmesi bizim için çok önemli."