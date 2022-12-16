"BU TİP ŞEYLER BİZİ ÜZÜYOR"

Icardi'nin ne kadar karakterli, kaliteli, düzgün bir insan olduğunu her seferinde söylüyoruz. Bu tür şeyler çıkıyor. Bu tip şeyler Galatasaray aleyhinde çıkartılıyor ve bizi üzüyor. Ben oyuncuma güveniyorum, yanındayım. Geldikten sonra onu en iyi şekilde hazırlayacağız.