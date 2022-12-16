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Okan Buruk'tan Mauro Icardi tepkisi: Gözümüz kör değilse...

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Toulouse maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Lige hazır olduklarını belirten Buruk, Icardi'nin sakatlığıyla ilgili Arjantin basınında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Giriş: 16.12.2022 - 20:59 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Toulouse'u 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

  • Öncelşkle maçı değerlendiren Buruk, "Milli takımdan gelip az süre almış Nelsson, Mertens gibi oyuncular 11'de başladı. Berkan'dan hastalıktan çıkmıştı, oynadı. Ön taraftaki oyuncuları yeniden gördük. Muslera oynadı. Genel olarak iyi bir maçtı. Oyun olarak dominant, pozisyon arayan, pozisyonlar bulan taraf bizdik. Güzel bir hazırlık maçıydı. Oyun giren oyuncularımız iyiydi. Çok daha hazırız. Çok daha pozitif. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Ciddiyet, konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde devam ettireceğiz." dedi.

  • Okan Buruk, "Oyun kurma opsiyonlarımız, rakibin duruşuna göre değişiyor. Maç öncesi analizlerinde rakibi inceliyorsunuz. Maç içerisinde uzun top, kısa top, bloklar arası pas, savunma arkası pas opsiyonları değişiyor. Yön değiştirici paslar önemliydi bu rakibe karşı. İyi yaptık. Top bizdeyken tempoyu artırmamız gerekiyor. İlk yarıdaki en büyük sıkıntımız ritmimizin düşük olmasıydı." diye konuştu.

  • "NE İSTEDİĞİMİZ BELLİ"

    Maçla ilgili sözlerine devam eden sarı-kırmızılıların hocası, "7 oyuncu girdi ama istekli girdiler, konsantre girdiler oyuna. Oyun anlayışımız belli, ne istediğimiz, ne çalıştığımız belli. Bunu devam ettirirsek giren çıkan fark etmiyor. Taze kanlar girince oyuna daha fazla hakim olduk." ifadesini kullandı.

  • "RASHICA'NIN İYİ OYNAMASI ÖNEMLİYDİ"

    Okan Buruk, sakatlıktan çıkan Rashica'nın performansından da çok memnun olduğunu belirterek, "Uzun süredir sakat olan Milot Rashica'nın iyi oynaması da önemliydi. En önemlisi bu maçta sakat olmadı. Kampı kazanarak ve güzel bitirdik." dedi. 

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