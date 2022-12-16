Öncelşkle maçı değerlendiren Buruk, "Milli takımdan gelip az süre almış Nelsson, Mertens gibi oyuncular 11'de başladı. Berkan'dan hastalıktan çıkmıştı, oynadı. Ön taraftaki oyuncuları yeniden gördük. Muslera oynadı. Genel olarak iyi bir maçtı. Oyun olarak dominant, pozisyon arayan, pozisyonlar bulan taraf bizdik. Güzel bir hazırlık maçıydı. Oyun giren oyuncularımız iyiydi. Çok daha hazırız. Çok daha pozitif. Ligin başlamasına az bir süre kaldı. Ciddiyet, konsantrasyon bizi çok mutlu etti. Aynı şekilde devam ettireceğiz." dedi.