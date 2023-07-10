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        Okan Buruk'tan maç sonrasında Icardi açıklaması!

        Galatasaray, Avusturya'da Kisvarda FC'yi 2-0'la geçerken Okan Buruk maç sonunda açıklamalar yaptı. Santforda eksikleri olduğunu dile getiren Buruk, Mauro Icardi'nin transferiyle ilgili de konuştu

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 23:05
        • 1

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kisvarda ile oynana maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Okan Buruk'un sözleri...

        • 2

          "Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına hızlı bir şekilde hazırlanmamız gerekiyor. Burada 3 maçımız daha var. Biz aslında bir hazırlık kampındayız. Bu dönemi yüklenerek geçirmek zorundayız. Antrenmanlara, maçlara devam edeceğiz. En hazır bir şekilde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına çıkmak istiyoruz."

        • 3

          "Bugün genel olarak maçın belki ilk 5-10 dakikası adapte olamadık ama devamında istediğimiz gibi bir oyun oldu. Kapanan bir takıma karşı biraz daha üretken olmak gerekiyordu. Biraz daha üretebilirdik."

        • 4

          "Geçen sene hazırlık döneminde çok farklı bir takım vardı. Bu sene biraz daha farklı. Şampiyon takımız, takımın üzerinde öz güven var. Ana felsefemiz, geçen seneki oyununun üzerine koymak. Çok erken bir maçımız var. Hızlı bir şekilde buna hazırlanmamız gerekiyor.

        • 5

          MAURO ICARDI AÇIKLAMASI

          "Hepimiz bekliyoruz. Her şey olumlu gidiyor. İmza atılana kadar sakin olmak gerekiyor. Her şey yolunda gidiyor. Biz istiyoruz, o istiyor, kulübüyle görüşmeler iyi gidiyor." 

        • 6

          "İnşallah en kısa zamanda bizimle birlikte olur. Ben daha görüşmedim. Erden Bey görüşüyor şu anda. Bittikten sonra ben de görüşeceğim. En kısa zamanda gelmesini istiyorum"

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          "Forvet hattında sıkıntımız var şu anda. Oyuncu sayısı olarak eksikliğimiz var. Barış'ın gol atması beni ekstra sevindirdi. O bölgede eksiklik var ama diğer bölgelerde de alternatifler arıyoruz."

        • 8

          "Geçen seneki kadroyu büyük oranda koruduk. Gelecek oyuncular var. Icardi, Rashica'yı tekrar kadromuzda görmek isteriz. Transfer anlamında görüşmelerimiz devam ediyor."

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