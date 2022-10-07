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Okan Buruk'tan Icardi sözleri: "Sorunsuz bir oyuncu" - Son dakika Galatasaray haberleri

Okan Buruk'tan Icardi sözleri: "Sorunsuz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılıların bu sabah gerçekleştireceği antrenman öncesinde açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi'den kadro tercihlerine, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansından 8+3 kuralına kadar birçok konuda konuşan Buruk, devre arası transfer dönemi için de mesaj verdi

07.10.2022 - 11:36 | Güncelleme: ABONE OL

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sabah antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • "İYİ YOLDAYIZ"

    "İyi yoldayız. Bunu nereden anlıyorum? Sokaktaki insanlardan, taraftarın stadı doldurmasından... Taraftarın heyecanından. Bu sene Galatasaray heyecanlı. Takımı da destekliyorlar. Bu birliktelikle birlikte, şampiyon olmak istiyoruz."

  • "İYİ OYNUYORUZ, ARKASINDA DURACAĞIZ"

    "Türkiye'nin en büyük kulübündeyiz, eleştiri olacak. İyi niyetli olduğu sürece, kabul etmek zorundayız. Belki de dünyanın en kolay oyunu.. Hepimiz topa dokunduk, yorumluyoruz. Eleştiri olacak ama yolumuz iyi. İyi oyun oynuyoruz. Arkasında duracağız."

  • "DAHA TAM KADRO OLAMADIK"

    "Türk kuralı nedeniyle değişikliklerden de eleştiri alıyoruz. Lig lideri de 11 gol atmış. Konyaspor'un gol sayısı düşük. Bizim de gol sayımız düşük. Ama geçen senenin aksine, daha az gol yiyoruz. Biz gol atmak için dominant bir oyun oynuyoruz. Aslında biz daha tam kadro olmadık"

  • "Mauro Icardi oynamadı. Juan Mata bir maç oynadı. Yeni gelen diğer isimler de az süre aldı. Kadroyu %100 oluşturmadan, bu zamana kadar iyi şekilde geldik. 3 Türk kuralı var, bütün yabancıları oynatamayız. Ama en formda oyuncuları oynatacağız ve bize katkı vereceklerdir. Bu hafta boş geçiyoruz, hazırlık yapacağımız takım da yok. Kendi aramızda maç yapacağız."

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