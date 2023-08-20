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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan flaş Zaha sözleri! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan flaş Zaha sözleri!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazanılan Trabzonspor karşılaşmasını değerlendirdi. İşte Okan Buruk'un sözleri...

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        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 00:48
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        Okan Buruk'tan Zaha sözleri!
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        Galatasaray sezonun ikinci haftasında Trabzonspor'u Icardi'nin golleriyle yenerek ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM"

        "Kulübeden oyuncuları alkışla destekledim. Başka biri olsa Barış'ın yerine oynamayabilirdi. Ağrıları vardı. Türk, yabancı herkes %100'ünü veriyor. Onlara sahada sahip çıkmamız lazım."

        "HAKEMİ BEĞENMEDİK"

        "Bugün herhalde stattaki hiçbir Galatasaraylı hakemin performansını beğenmedi. Ben de dahil. İyi bir maç yönetmedi bugün Atilla Hoca. Sezona yeni hazırlanıyoruz. Hata yapabiliyorlar ama ben de kulübeden alkışla desteklemeye çalıştım."

        HAKIM ZIYECH TRANSFERİ

        "Hakim Ziyech'e 'Hoş geldin' demek istiyorum. Maçtan sonra konuştuk. Uğurlu geldiğini söyledim. Güzel ve farklı bir tanıtım oldu. İyi oyuncularımız vardı, daha da iyi olduk. Rekabet artacak."

        "AVRUPA'DA BAŞARI İSTİYORUZ"

        "Şampiyonlar Ligi'ne girmek ve Türkiye'de şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Türkiye Kupası da hedeflerimizden. Tüm oyuncuları kullanacağım. Kritik maç oynadık, puan kaybına tahammülümüz yoktu. Avrupa'da başarı istiyoruz. Sokakların kutlamalarla dolduğu bir ortam yaşatmak istiyoruz. İnşallah olur."

        ZAHA'NIN SON DURUMU

        "Wilfried Zaha'nın %100 sahaya sürmek istiyoruz. Çok önemli bir sakatlığı yok ama onu korumak istiyoruz. Mayıs ayından beri oynamadı. Oyuncu da oynamak istiyor ama erken bir adım atmak istemiyoruz. Sakatlık gibi durumu yok, onu hazırlamak istiyoruz. Belki bir iki hafta daha onu hazırlama sürecimiz olur. En hazır şekilde onu oynatmak istiyoruz. Zaha'nın geri bildirimi önemliydi. Daha hazır halde oyuna sokacağız. Sezon çok uzun. Ona çok ihtiyacımız olacak."

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