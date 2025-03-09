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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan flaş açıklama: Konuşmanın yasak olduğunu bilmiyordum - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan flaş açıklama: Konuşmanın yasak olduğunu bilmiyordum

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında lider Galatasaray'ın Alanyaspor'la karşılaşacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 20:13 Güncelleme: 09.03.2025 - 20:13
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        "Konuşmanın yasak olduğunu bilmiyordum"
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        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacakları maç öncesi açıklamalar yaptı.

        Okan Buruk açıklamasında; "Bütün kadınların Dünya Kadınlar gününü kutluyorum. İnşallah onlar için de adil ve daha güzel bir dünya hayali gerçekleşir. Her maç bizim için bir tecrübe. Kendime ve takımıma güvenle bakıyorum. Bir kamp yaptık. Burada biraz havayı değiştirmek istedik aslında. Uzun zaman sonra ilk defa bir haftayı boş geçirdik. Böyle bir hafta yakalayınca antrenmanlarımızı yaptık. Kamp yaptık. Yeni çok fazla oyuncumuz var biliyorsunuz. Bu olağanüstü bir durumdan dolayı değil. Onların da birbirine alışma zamanı olacak." dedi.

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        Okan Buruk sözlerinin devamında; "Rakibimiz 3'lü başlayacak gibi görünüyor. Bizim de kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Maç kazanacak eylemleri ortaya koymak gerekiyor. Akşam maçı, geçen hafta gündüz maçına göre hem zemin hem saat nedeniyle daha farklı bir maç ortaya çıkacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        "O ARAYI 10 PUAN FARKLA GEÇMEK İSTİYORUZ"

        Okan Buruk, "Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. İsteğimizi, cesaretimizi ortaya koymalıyız. Maç kazanacak eylemleri doğru bir şekilde yapmamız gerekiyor. Çok güzel bir zemin. Akşam maçı, gündüz maçı geçen hafta oynadık, daha zor bir zemindi, ona göre farklı bir oyun olacaktır. Haftada bir maçımız var. Cuma günü oynayacağız sonra. Bu iki maçı kazanıp o arayı 10 puan farkla geçmek istiyoruz. Şu andaki hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

        "YUNUS KULÜBEDEN GELECEK"

        Okan Buruk, "Yunus sakatlıktan çıktı ama zorluyor bazen, ağrıları var zaman zaman. Oynamayı çok istiyor. Onun için çok düşündük. Çok oynamak istedi ama devamında gelecek oyuncular da önemli. Son haftalarda bunun sıkıntısını yaşadık. Yunus da kulübeden gelecek." açıklamasını yaptı.

        "JAKOBS DIŞINDA EKSİK YOK"

        Okan Buruk, "Ismail Jakobs dışında eksiğimiz yok uzun süre sonra. Bu da bizim için önemli. O da döndüğünde, tam takım olduğumuzda daha güçleneceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

        "O PARANIN YARISINI SİZDEN ALACAĞIM"

        Okan Buruk, "Fenerbahçe maçından sonra ceza aldım. O paranın yarısını sizden (beIN Sports Muhabiri) alacağım. Türk futbolunun marka değerini düşürmüşüm! Konuşmanın yasak olduğunu bilmiyordum. O yüzden o paranın yarısını sizden alacağım. (Gülerek)" sözlerini sarf etti.

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