Okan Buruk'tan derbi ve transfer sözleri!

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Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün genel olarak önceki maçlar göre hem tempomuzda hem pozisyon üretmede hem de rakip üzerindeki baskıda diğer maçlara göre daha altında bir maç ortaya çıktı. İlk yarıda belki biraz daha iyiydi. 1-0’lık üstünlükle devreye girdik. Rakip de iyi ayaklara sahipti. Saha içi parselizasyonu iyi olan bir takım. Zaman zaman pozisyonlara girdiler. Devre arasında da söyledim, ikinci golü bulup daha rahat götürmek istedik. İkinci golü bulamadık. 1-1’lik sonuç da ortaya çıkabilirdi. Derbi öncesinde bu tür maçlar zor olabiliyor. Kart durumu, sakatlık, bir sonraki maçı da düşünmek bu performansı daha da alta çekebiliyor. Önceki maçlara göre daha altında olan bir Galatasaray vardı. Sonlandırmadığımız çok pozisyon oldu. Genel olarak bundan daha iyisini yapmak gerekiyor. Geçen sene de bu tür bir-iki tane maç oynamıştık. Bugünkü maçı onlara benzettim. Kazanmak önemliydi. İç sahadaki kazanma performansını devam ettirdik. Derbiye aynı puanda giriyoruz. Genel olarak iyi olan yanı 3 puanlık bir galibiyet" diye konuştu.

REKLAM "TAKIM OLARAK ICARDI'Yİ CEZA SAHASI İÇERİSİNDE DAHA FAZLA BULUŞTURMAMIZ GEREKİYOR" Arjantinli futbolcu Mauro Icardi’nin performansıyla ilgili soruya Buruk, "2-3 yüzde yüzüyle oymayan oyuncumuz var. Son dönemde Zaha’da da aynı sıkıntı oldu. O da zaman zaman iğneyle oynadı, bileğindeki ağrılarla oynadı. Icardi her geçen gün iyiye gidiyor. Zaman zaman iğne olmadan antrenmanlar yapıyor. Sahaya çıktıklarında en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Takım olarak Icardi’yi ceza sahası içerisinde daha fazla buluşturmamız gerekiyor. Burada son pas tercihlerinde Icardi’ye ulaştırmadığımız birçok top oluyor. Geçen seneye göre oyun olarak zaman zaman daha iyi de oluyor, zaman da altında da kalıyoruz. Geçen sene daha diri, daha fazla hazırlanma şansımız oluyordu. Şampiyonlar Ligi ile birlikte hazırlanma şansı daha az oluyor. Şampiyonlar Ligi oynayan Türk takımları büyük oranda ligde kötü gitmiştir. Biz bunu da kırdık. İki tarafı da başarılı bir şekilde götürmek anlamında bu sene daha değerli, geçen sene ile arasındaki en büyü fark bu" diye cevap verdi.

Karagümrük’ün iyi bir takım olduğunu belirten sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Bize karşı da iyi oynadılar. Fenerbahçe'ye karşı da deplasmanda çok iyi oynadılar. Burada Karagümrük’e hakkını da vermek gerekiyor. 2-3 farktan çok galibiyete sevindik. En az pozisyon veren takımlardan biri. Böyle bir takıma karşı kazanmak da önemli. Burada 3 puan her şeyin önünde" dedi. "GEÇEN HAFTA HEPİMİZİN ÇOK ÜZÜLDÜĞÜ BİR OLAY OLDU, 2-3 GÜN SONRA HER ŞEY NORMALE DÖNDÜ" Son dönemde Türk futbolunda yaşanılanların hatırlatılması üzerine Okan Buruk, "Konuyla ilgi çok çözüm olduğunu düşünmüyorum. Sadece futbolla ilgili değil, insan olarak da nasıl bu hale geldik de diye diyebiliriz. Geçen hafta hepimizin çok üzüldüğü bir olay oldu. 2-3 gün sonra her şey normale döndü. Sosyal medyada saldırmalar başladı. Bu ülkede bir şey değişmiyor. Bizlerin bir şeyler yapması gerekiyor. Bizim de burada hatalarımız oluyor. Bu kaosu besleyenler de bu ülkede reyting de alıyor. Burada hepimizin kendi üstüne bir şeyler alması gerekiyor. Kazanmak için kendi duruşumuzun dışına çıktığımız oluyor. Herkes bir kesimi suçlarsa burada da tabii ki bir sonuç çıkmıyor. Elimizden geleni yapacağız. Bunu en doğru şekilde yapacağız" açıklamasında bulundu. Sakatlığı bulunan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez’in durumu için ise Buruk, "Bizim için çok önemli bir oyuncu. Kopenhag maçında onu kullandık. Kendini iyi hissettiği için oynattık. Maçta yine ağrısı oluştu. Onu dinlendiriyoruz. Tedavisine tekrar başladı. Birkaç gün içerisinde maça kadar ne duruma gittiğini görmemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE MAÇINDA BU ZAMANA KADAR HANGİ OYUNUMUZ VARSA ONU DEVAM ETTİRECEĞİZ" Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred’in kırmızı kart görmesinden dolayı derbide oynamayacağının oyunları nasıl etkileyeceğiyle ilgili soruya ise Okan Buruk, "Fenerbahçe maçı için bu zamana kadar hangi oyunumuz varsa onu devam ettireceğiz. Rakibimizin kaliteli kadrosu var. Orada Fred önemli bir oyuncu. Onun yerine oynayacak kaliteli oyunculara da sahipler. Bu bizim için çok bir şey değiştirmiyor" şeklinde cevap verdi.

"TRANSFERLE İLGİLİ BU İKİ DERBİYİ OYNAYIP ONDAN SONRA KARAR VERECEĞİZ" İspanyol sol bek Angelino’nun kariyerli ve çok iyi bir oyuncu olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Onu buraya getirdiğimizde çok önemli bir iş yaptığımızı düşünüyorduk. Oynadığı zaman da etkili oldu. Bu bir adaptasyon süreci. Bazen zaman alıyor. Yeni bir ülkeye, yeni bir takıma gelmenin zorlukları da var. Galatasaray baskısı da çok farklı bir şey. Buna adapte olmaları da bazen zorlanıyor. Angelino çok iyi bir karakter, çok iyi bir profesyonel. Son Şampiyonlar Ligi maçında da ondan faydalandık. Bugün de Barış’ı tercih ettik. Abdülkerim’i de bir maç orada kullandık. Orada 4 tane oyuncu kullandık. Transfer ilgili bu iki derbiyi oynayıp ondan sonra karar vermek istiyoruz, hangi mevkiiye transfer yapacağız diye. Kadromuzdan memnunuz. Az süre verdiğimiz oyuncular da var, Bakambu, Halil gibi. Ndombale fiziksel olarak da, antrenman temposu olarak çok yukarı çıktı. Bugün de onu sahada gördük. Amacımız çok az bir şekilde ihtiyacımız olursa transfer yapmak. Hazırlığımızı yapıyoruz. Asıl kararı iki maçtan sonra vereceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.