Okan Buruk'tan Cuesta açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, kadroda yer almayan Cuesta ile ilgili, "Cuesta'dan başlayayım, hem yabancı sayımız hem de Cuesta ufak bir darbe aldı. O yüzden kadroda yer almıyor. Yusuf'tan yana verdik kararımızı yabancı sınırından dolayı. Geçen hafta ikinci yarıdaki kadro onun dışında. Lemina'yı kullanıyoruz ama yüzde yüzünde değil tam olarak. Onu da maksimum seviyesine getireceğiz milli takım arasında. O yüzden bugün oyun içerisinde kullanacağız. 90 dakikalık bölümde zorlanma ve risk olduğu için onunla başlamadık." dedi.

"10 PUANLIK FARK..."

"Burada neye ihtiyacımız var, kazanıp, maç bittiğinde 10 puanlık bir fark yakalamak istiyoruz. 2 maç eksik olmasına rağmen 10 puanı tabloda görmek önemli bizim için. Psikolojik olarak önemli bu. Onu istiyoruz. Tabii ki iyi oyun istiyoruz."

Okan Buruk, son olarak, "Bundan sonra çıkışımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Taraftarımız bizden bunu bekliyor. Onların bize verdikleri enerji önemli. Bizim de enerjiyi yükseltmemiz gerekiyor. O yüzden iyi oyun ve kazanmak gerekiyor. Rakibimiz de son haftalarda yükselen bir takım. Rakibimize karşı oyun üstünlüğümüzü doğru bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor." dedi.