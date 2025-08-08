Okan Buruk'tan ayrılık açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında sahne alacak. Sarı-kırmızılıların tetknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Her maç zor. Gaziantep deplasmanı, ilk hafta oynamanız, iki takımın lige başlaması açısından zorluklar olabiliyor ama hazırlık dönemini iyi geçirdik. Eksik yerlerimiz var. Özellikle santrfor noktasında eksiğimiz var. Icardi, takıma dönme noktasında. Osimhen, 6 gün çalıştı, tam fiziksel olarak hazır olmadığını söyledi. Onun dışında iyi bir 11'le sahadayız. İyi başlamamız gerekiyor.

"KÖHN AYRILACAK OYUNCULAR ARASINDA"

Derrick Köhn bizden ayrılacak oyuncular arasında yer alıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçirdi ama orada iki iyi oyuncumuz var. Köhn ile birlikte Kazım'ı da kadroya almadık. O yüzden tercihimizi bu yönde aldık.

"BU KARAR ÇOK ÖNEMLİ"

IFAB'ın kaleciler için yeni kuralı bence bir milat. Oyunu hızlandıracak bir şey, ofansif olarak da hızlandıracak. Takımlar bunu doğru kullanabilirse, avantaj olacaktır. Bizim gibi takımlar için çok önemli. Birçok takımın, kalecinin vakit geçirdiği yerde çok önemli. Aut atışlarına da dikkat edilmeli. Hakemlerimizin de oyunu hızlandırma yönünde etki etmesi gerekiyor."