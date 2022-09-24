Okan Buruk'tan Arda Turan yanıtı

Milli maçlar için lige verilen arada İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, çok önemli pozisyonlara girdiklerini söyledi.
"Oyunun kalitesi iyi oldu. 2 gol attık ama 7-8 pozisyondan yararlanamadık"
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Buruk, "Seyirci atmosferinde lig kalitesinde maç olsun istiyorduk. Bugün de bu ortaya çıktı. Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir hazırlık maçı olsa da önemli bir sayıyla maçı seyredip destek verdiler. Güzel bir oyun oldu. İstanbulspor da oyun olarak iyi işler yaptı. Oyunun kalitesi iyi oldu. 2 gol attık ama 7-8 pozisyondan yararlanamadık. Bunları da attığımızda bizim için önemli olacak. Bizim için önemli olan konulardan biri Icardi ve Mata'nın bir maç görmesiydi. Midtsjö ve Dubois gibi sakatlık sonrası süre bulamamış oyuncular bugün süre aldılar. Akademimizden oyuncular oynattık. Bugün için en önemli mutluluğumuz buydu. Bugünün geneli bizim için güzeldi. Hazırlık maçı da olsa her maç bizim için önemli. Kazanarak bitirdiğimiz için oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.
"Bitiricilik konusunda çalışmaya devam edeceğiz"
Pozisyon üretme konusunda sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen Buruk, "Önemli olan pozisyona girmek, ucu ucuna olsa da goller geliyor. Bitiriciliğimizi arttırmamız gerekiyor. Bu hafta da çalıştık. Hücum anlamında, üretkenliğimiz yerinde. Bazen o topu içeri atamıyorsun bazen de her geleni atma şansınız oluyor. Bitiricilik konusunda çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
Patrick Van Aanholt'u sol kanatta oynatması ile ilgili bir soruya sarı-kırmızılı teknik adam, "Kanatta çok fazla alternatifimiz yoktu, o yüzden Aanholt'u orada oynattık. Bu ligde düşündüğümüz bir şey değil. Orada Beknaz vardı ama yabancı statüsünde kadromuzda yer alamıyor. Beknaz bizde oynayabilecek statüde değil. Yabancı sayısı ve millilik sayısından dolayı U-21 yaş grubuna girmiyordu. Belki ocak ayından sonra girebilir. Şu an Beknaz kadromuzda oynayamayacak bir oyuncu olduğu için onu devrede aldık." ifadelerini kullandı.
"Arda ile bir görüşmemiz olmadı"
Buruk, futbol kariyerini noktalayan Arda Turan'ın teknik ekip arasında yer alıp almayacağı ile ilgili olarak ise "Arda bizim için ve Türk futbolu için çok değerli bir isim. "Galatasaray'ın kapıları onun için her zaman açıktır. Arda'nın da futbol sonrası hangi konuda futbolun içinde olacağına kendi karar verecek. Bununla ilgili kendini geliştirecektir. Geleceğine yatırım yapacaktır. Arda bizim için önemli. Şu anda böyle bir görüşmemiz olmadı." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!