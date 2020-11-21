Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, "Beşiktaş'a ne kadar eksik dense densin yetenekli bir 11 vardı sahada. Maç öncesinde iki takımın da kazanmak istediğini ve şansın ortak olduğunu söylemiştim. İlk yarı kimsenin mutlu olmayacağı bir ilk yarıydı." diye konuştu.
İkinci yarıda toparlandıklarını belirten Buruk, "Rakibimizin ilk yarının sonlarında yakaladığı bir tane gol fırsatı vardı. Korner oldu, gol oldu. Duran top dönüşü gol yedik ve geriye düştük. İkinci yarıya baktığımızda yaptığımız hamleler oyun olarak yukarı çektiği, rakibe pozisyon vermediğimiz, girdiğimiz pozisyonları değerlendiremediğimiz bir ikinci yarı oldu. 10 kişiyle 3-2'eye taşıdık. Oyuncuların isteklerinden memnunum. Saha içinde ruhumuzu ikinci yarıya yansıttık. Maçı çevirecek skoru yakalayamadık. Beşiktaş'ı ve Sergen hocayı tebrik etmek istiyorum." diye konuştu.
Maçın hakemini de değerlendiren Buruk, Sergen Yalçın ile aralarında sorun yaşanmadığını kaydederek, "Sergen hoca ile aramızda tartışma olmadı zaten olmaz da. Çok yakın olduğum insan Sergen hoca. İki taraf da hakem kararlarından mutsuzdu. Hakem iki tarafı da mutsuz ettiği için iki taraftan da tepki oldu. Dördüncü hakemin uyarısıyla hakem ikimizi birden uyardı. Hakem açıklandığında, bu maça neden Ümit Öztürk atandı diye kendi kendime sormuştum. Futbolcularla beraber iki taraf da hakemin yönetiminden mutlu değildi." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!