Okan Buruk: Şampiyonluğa 10 maç kaldı

"BU DEPLASMAN ZOR"

"Beşiktaş deplasmanı zor. Burada muhteşem taraftar var. Bu atmosferde oynamak zor. Benim oyuncularım da bu atmosferleri seviyor."

"ARTIK TEK MAÇ VAR"

"Artık tek maça hazırlanacağız, bu bizim için avantaj. Bir tek ekstra Süper Kupa var. Daha iyi dinleneceğiz, daha iyi hazırlanacağız. Kadro tamamlandığında daha başarılı olacağız."