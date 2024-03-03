Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        75
        Fenerbahçe
        FB
        73
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        40
        Rams Başakşehir
        İBFK
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Tümosan Konyaspor
        KON
        31
        MKE Ankaragücü
        MKE
        30
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: Şampiyonluğa 10 maç kaldı - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk: Şampiyonluğa 10 maç kaldı

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadele, 1-0'lık Galatasaray galibiyeti ile tamamlandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 22:11 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş'ı yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        • 2

          "YORGUN VE EKSİKTİK"

          "Son 6 günde 3 maç oynadık. 10 günde 4 maç oynadık. Yorgun ve eksik Galatasaray. Bütün oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Dün de toplantı yaptık ve beraber yemek yedik. Birliğimizi, inancımızı ve taraftara olan borcumuzu anlattık. İyi konsantre oldular. Oyunu iyi kontrol ettik. İkinci yarıda daha fazla gol atabilirdik. Bir, iki pozisyon verdik. 1-0 kazanmak önemli, gol yemeden kazanmak önemli."

        • 3

          "ŞAMPİYONLUĞA 10 MAÇ VAR"

          "Derbileri çok önemsiyoruz. Diğer maçlara da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Derbilerin atmosferi farklı. Oyun olarak bize daha açık oynuyorlar, bunun da etkisi var. Bu statta ilk galibiyet, hayırlı olsun. Liderliği geri aldık. 10 maçı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz."

        • 4

          "BU DEPLASMAN ZOR"

          "Beşiktaş deplasmanı zor. Burada muhteşem taraftar var. Bu atmosferde oynamak zor. Benim oyuncularım da bu atmosferleri seviyor."

          "ARTIK TEK MAÇ VAR"

          "Artık tek maça hazırlanacağız, bu bizim için avantaj. Bir tek ekstra Süper Kupa var. Daha iyi dinleneceğiz, daha iyi hazırlanacağız. Kadro tamamlandığında daha başarılı olacağız."

        • 5

          "BAZEN EGOLAR YÜKSEK OLABİLİYOR"

          "Sağ bek bölgesinde kısıtlıyız. Kaan Ayhan elinden geleni yaptı. Mauro Icardi çok %100 ile oynamadı ama takıma liderlik yaptı. Bizim işimiz zor. Çok önemli oyuncular var. Bazen egolar çok yüksek olabiliyor. Herkesi yönetmek zor olabiliyor. En önemli şey Galatasaray'ın fazlası. Artık son 10 hafta, daha fazlasını da yapmalıyız."

        • 6

          FENERBAHÇE'YE YANIT

          Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin Süper Kupa için yabancı hakem isteğine yanıt verdi.

          "Fenerbahçe'nin yabancı hakemle ilgili talebi olmuş. Farklı bir düşünce, hesap mı var bilemiyoruz. Biz Türk hakemlerine güveniyoruz. Türk hakemlerinin en iyisini yapabileceğini biliyoruz. Dünyada birçok yerde yabancı hakem yer alıyor. Bazen Türk hakemlerinin hakkı yeniyor. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki hakemleri gördükten sonra kimse kusura bakmasın bizim Türk hakemlerimiz çok daha iyi. Onların da güvene ihtiyacı var."

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        "Futbol adına bir şey yok"
        "Futbol adına bir şey yok"
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Beşiktaş'tan derbi koreografisi!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Apartman bahçesinde şüpheli ölüm! 5 metre yükseklikten düştü
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        Tıpkı taksici Oğuz Erge cinayeti gibi! Yardım etmek isterken öldürüldü
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        'Teknoloji gelişti, seviye düştü'
        Habertürk Anasayfa