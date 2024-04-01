Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        81
        Fenerbahçe
        FB
        79
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, rekor kırmanın eşiğinde - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, rekor kırmanın eşiğinde

        Lider Galatasaray, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Süper Lig'de son 11 karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılı takım, iç sahada 32 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Galatasaray'ın yarınki maçı kazanması durumunda Okan Buruk da rekor kıracak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 11:19 Güncelleme: 01.04.2024 - 11:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

        • 2

          Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

          Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

        • 3

          TEK EKSİK GÜNAY

          Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

          Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.

        • 4

          Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.

        • 5

          SERGE AURIER SİFTAH YAPABİLİR

          Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forrest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.

        • 6

          Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Takımla çalışmalara yeni başlayan 31 yaşındaki sağ bekin Hatay temsilcisine karşı kadroda olması bekleniyor.

        • 7

          Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı forma giyebilecek duruma geldi.

        • 8

          OKAN BURUK REKOR PEŞİNDE

          Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu kırmak istiyor.

        • 9

          Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Okan Buruk, takımının Hatayspor maçını da kazanması halinde Rumen teknik adamın rekorunu geride bırakacak.

        • 10

          Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

        • 11

          SON 11 LİG MAÇINI KAZANDI

          Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı.

        • 12

          Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.

        • 13

          EVİNDE 15'TE 15 YAPTI

          Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet elde etti.

        • 14

          RAMS Park'ta oynadığı 15 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

        • 15

          SAHASINDA 32 MAÇTIR KAYBETMİYOR

          Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı.

        • 16

          Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 18 Süper Lig müsabakasını kazandı.

        • 17

          Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 30 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        • 18

          BU SEZON LİGDE SADECE HATAYSPOR'A MAĞLUP OLDU

          Lider Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki tek yenilgisini Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı.

        • 19

          Ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

        • 20

          BARIŞ ALPER 100. MAÇINA ÇIKACAK

          Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Atakaş Hatayspor maçıyla "dalya" diyecek.

        • 21

          Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki üçüncü sezonunu geçiriyor.

        • 22

          Barış Alper; 71'i Süper Lig, 9'u Türkiye Kupası, 19'u ise Avrupa'da olmak üzere 99 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. 23 yaşındaki futbolcu, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.

        • 23

          Bu sezon Okan Buruk'un birçok mevkide faydalandığı Barış Alper, 47 resmi müsabakanın 46'sında sahaya çıkarak takımın en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        YSK Başkanı'ndan açıklama
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        İstanbul'da hangi ilçeler el değiştirdi?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Sivas’ta BBP’nin adayı Adem Uzun kazandı
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        İYİ Parti'nin kazandığı tek il
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Deprem bölgesinde son durum (Yerel seçim sonuçları)
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Hatay'da Mehmet Öntürk kazandı! İşte Hatay'da son durum
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        3 büyükşehirde son durum
        3 büyükşehirde son durum
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        Fatih Erbakan: Türkiye'nin üçüncü partisi olduk
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        "31 Mart bizim için bitiş değil dönüm noktası"
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Son 20 yılın en düşük katılım oranı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Ekrem İmamoğlu: 16 milyon İstanbullu kazandı
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        Özgür Özel'den zafer konuşması
        El değiştiren şehirler
        El değiştiren şehirler
        Habertürk Anasayfa