Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, İttifak Holding Konyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi ve sonucu değerlendiren Okan Buruk, "Böyle maçlarda yorgunluk olacak tabii ki. Maçın sonunda 90 dakika çok iyi oynayan birçok pozisyona giren bir takıma yorgunluk var diyemeyiz. Biraz uyuşukluk vardı. Özellikle 1-0'dan sonra. Ben rakip oyuncularını tek tek tebrik ediyorum. Bir mücadele veriyorlar." dedi.

"GOL YERİZ, DİKKAT EDİN' DEDİK, OLMADI"

Konyaspor'un taktiğini de yorumlayan genç teknik direktör , "Konyaspor oyuncularını tebrik ederim. Maçın başından beri rakibin amacı bizi uyutmaktı. Topun arkasına geçtiler. Atak yapmadılar. Buna saygı duyarım. Rakibimizi bu anlamda, disiplinleri için tebrik ederim. 1-0'dan sonra da kendilerini bozmadılar. Kalemize tehlikeli atak var mı hatırlamıyorum. Rakip bizi uyutmaya çalışıyor, 'Gol yeriz, dikkat edin' diye konuştuk ama bunu yapamadık. Son bölümde üretkendik riskler aldık." ifadelerini kullandı.

"GÖÇEK ALGILAYANA KADAR BİTTİ"

Okan Buruk, "Serkan'ın çok iyi kurtarışları vardı. Serkan, bu ülkenin en iyilerden biri. Bir tane kurtarmaya başlarsa devamı gelir. Serkan önemli bir kaleci, maçı yavaşlatmayı başardı. Hüseyin Gökçek algılayana kadar maç bitti. 93. dakikada kaleciyi uyarmaya başladı. Hüseyin Gökçek iyi niyetli olduğu için geç uyardı." diyerek sözlerini sürdürdü.

"KAZANMADAN İKİNCİ SIRAYA YÜKSELDİK"

Yedikleri gol ile ilgili de konuşan Buruk, "Çok rahat kazanmamız gereken bir maçtı. Bu kadar basit goller yiyoruz ve arkasından gelenleri değerlendiremiyoruz. Maçtan önce kazanmak istiyorduk. 2. sıraya gelmek istedik ama kazanamadan yine de geldik. Bundan sonraki iki maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Maçın belirli bölümünde oyundan düşüyoruz, bu alışkanlığımızı bitirmek istiyoruz. 90 dakikayı zorlayan, 90 dakikada da pozisyonlara giren bir takım için 60 dakikada bitiyor demeyiz. 1-0'dan sonra ikinci golü atmazsanız sıkıntı yaşarsınız. 4 gün önce maç oynadık ama 90 dakika baskılı oynadık. Kazanmamız lazımdı ama olmadı." sözleriyle konuşmasını noktaladı.