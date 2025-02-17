Okan Buruk: Puan farkını sürdürmek istiyoruz
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.
Trendyol Süper Lig'in 24. hafta kapanış maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak lider Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele öncesi konuştu.
"PUAN FARKINI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"
Çok zor bir deplasman, her takım için. Deplasmanlar genel olarak zor ama Galatasaray'a baktığımızda deplasmanlarda hep kazanan bir takım var. Bu sene sadece 3 beraberliğimiz var, 1'i deplasmanda. Puan farkını sürdürmek istiyoruz, kritik haftalara girdik. Ligdeki durumumuz çok iyi. Bir önceki maça göre elimde çok çok fazla oyuncu var. Benim elimi rahatlatan bir durum bu. Bir sonraki maçı düşünebileceğim bir kadro var.
"SÜRE VERİP HAZIRLAMAK İSTİYORUZ"
Frankowski ilk 11, Eren'i de hazırlıyoruz. Lemina gibi çok önemli bir oyuncu var. Bugün süre verip hazırlamak istiyoruz. Oyunun devamında onu kullanacağız. Oynayacağımız oyun çok önemli, rakibin aşağı yukarı planlarını biliyoruz. Bunu yapınca geriye sahadaki öz güveniniz ve kaliteniz kalıyor. Bunları da sağlayacak bir kadromuz var.