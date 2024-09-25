Okan Buruk, PAOK'u ezberletti!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray sahaya iniyor; sarı-kırmızılılar ilk maçında PAOK'u konuk ediyor.

Ligde sezona altıda altıyla başlayan Cimbom dün akşam tüm hazırlıklarına nokta koydu.

Toplantının ilk bölümünde PAOK'un maç görüntüleri mercek altına alınırken Buruk ve kurmayları, Yunanistan ekibinin güçlü ve zayıf yönlerini oyuncularına ezberletti.

Okan Buruk, akşam saatlerindeki son taktik antrenman öncesinde takım ile uzun bir toplantı gerçekleştirdi.

Derbi galibiyetiyle moral yükselten sarı-kırmızılı futbolculara da uyarılarda bulunan Buruk, Fenerbahçe maçının geride kaldığını ve tüm odaklarının PAOK müsabakasının olması gerektiğini ifade etti.