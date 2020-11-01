Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, zorlu bir tempodan çıkıp, maçı kazanan takım olduklarını belirtirken, ''Maçın başındaki görüntü; oyunu kazanmak isteyen, hem top rakipteyken, hem de bizdeyken iyi şeyler yapan takımdık. Belki hiç rakibimizin kalemize gelmediği zamanda penaltı oldu. Mert'in kurtarışı çok önemliydi. Rakibimiz 1-0 öne geçse çok daha farklı maç olabilirdi. Daha sonra golü bulduk. Maçın başında yaşadığımız sakatlık bizi zorlaştırdı. Zaten buraya çok eksikle geldik. Oyun içerisindeki değişiklik, biraz daha zorlaştırdı. Ama oyunun genelinde iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Ama 2'nci golü bulduk. 2-1'den sonra rakibimizin baskısı vardı. Bu bölümde Konyaspor bizden daha iyi oynadı. Ama günün sonunda 2-1'lik skoru koruyan, bu zor tempoda aynı oyuncularla, zorlu bir tempo içinden çıkıp, burada maçı kazanan takım olduk. Bu bizim için çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Konyaspor'u da tebrik etmek istiyorum. Bu maç öncesi söylediğimiz şeyleri tekrar söylemek istiyorum: Bundan sonraki haftalar çok yoğun geçecek. 2 maçımız daha var. Çarşamba ve pazar oynayacağız. O iki maçta da diğer iyileşen oyuncularımızla hem Türkiye'yi temsil edeceğiz, hem de ligde Gençlerbirliği'ne karşı bir galibiyet almaya çalışacağız. Zorlu bir akşamdı ve kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"SEYİRCİ ÇOK ÖNEMLİ"

Seyircisiz maçlarla ilgili soru üzerine Buruk, ''Şu anda hayat hiçbirimize keyif vermiyor. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Mecburuz, yapacak bir şey yok. Seyirci çok önemli. Bu statta dolu tribünlerde oynamak bizi de motive ederdi. Rakip takımın seyircisi bile olsa bu futbolda motivasyondur'' diye konuştu.

İSMAİL KARTAL: MEVCUT OYUNCULARLA KONYASPOR'A YAKIŞIR MÜCADELE ORTAYA KOYDUK

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, çok fazla eksik oyuncuyla mücadeleye çıktıklarını söyledi. Kartal, şunları kaydetti:

''Rakibimizin bu ligde ne kadar geniş kadroya sahip olduğunu, kaliteli oyuncularla kurulduğunu biliyorduk. Hafta içindeki Şampiyonlar Ligi'nden bize karşı yorgun geleceklerdi. Bizim de bu ara şansızlıklarımız yaşandı. 7 oyuncumuzun sakatlığı ve hastalıkları nedeniyle maça eksik başladık. Altyapıdan 4 genç oyuncumuzu aramıza kattık. Buna rağmen maça Başakşehir iyi başladı. Birkaç pozisyonları vardı. Biz de penaltı yakaladık ve bunu değerlendiremedik. İlk yarıyı 1-0 geride kapattık. 2'nci yarıya daha dinamik başladık. Biraz daha topun bizde kalmasını sağlayarak rakibimizin üstüne giderek pozisyonlar bulduk. O ara kornerden ikinci golü yedik. Moralimizi bozmadık. Mevcut oyuncularla Konyaspor'a yakışır mücadele ortaya koyduk. Bir gol bulduk. Birkaç pozisyona daha girebilirdik ama olmadı. Sonuçta bugün baktığımızda bu şartlar altında en az 1 puanla ayrılmamız gerekebilirdi diye düşünüyorum. Çünkü ikinci yarı özellikle çok iyi bir oyun ortaya koyduk ama olmadı. Elimizde mevcut kalan sağlıklı ve sağlam oyuncularımla Konyaspor'a yakışır mücadelemizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Şartlar bu, bu kadar oyuncuyla hep beraber daha iyi çalışarak daha iyi motive olacağız. Bundan sonraki maçlarımızda da elimizden geldiği kadar bu oyuncularımızı motive edip, yolumuza devam edeceğiz."