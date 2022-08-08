Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor’u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Okan Buruk, yüksek nemin oyunlarını ve oyuncularını etkiledi.
Geçen yılın en başarılı takımı ile oynadıklarının altını çizen Buruk, “Uzun zamandır maç kaybetmeyen bir takımdı. Hem deplasman zordu. 1. hafta kadromuz tam değil, Antalyaspor hazır tam kadrosuyla karşımıza çıktı. Kadroyu yeni yeni tamamlıyoruz. Bir çok olumsuz şey vardı maçtan önce. Ama olumlu olan hem kampta hem antrenmanlarda gördüğüm bu süreci içiresinde hazırlık maçlarında ördüğüm oyuncularımın iyi niyeti çalışmaları Galatasaray’ı hak ettiği yere getirmek için verdikleri emek” diye konuştu.
"Kazandığımız için mutluyum"
“İki takım da maçı kazanabilirdi” diyen Buruk, “Berabere de bitebilirdi. Antalyaspor’un penaltı kaçırması net bir şekilde karış karşıya kaçırması bizim direkten dönen pozisyonumuz. Net pozisyonlar vardı iki takım içinde. 3 ihtimalli maçtı. Beraberliğe gidecek gibi gözüküyordu kazanan taraf olduk, kazandığım için çok mutluyuz. Antalyaspor’u tebrik etmek isterim” diye konuştu.
"Güzel başladık"
Galatasaray’da teknik direktör olarak ilk maçına çıktığına dair düşünceleri sorulan Okan Buruk, “Ben Galatasaray başladığım andan itibaren inanılmaz bir heyecan yaşıyorum, imza attığımdan bu yana mutluluk yaşıyorum. Deplasmana geldiğimizde Avusturya kampında insanların bize olan ilgisi buranda havalimanında bize yapılan karşılama takıma ilgisi sevgisi bizim üzerimizde. Benim üzerimde de çok büyük bir sorumluluk var. Ben gece gündüz demeden çalışarak bu sorumluğu getirmeye çalışıyorum ekibimle birlikte. Yönetim ve başkanla hepimiz uyumlu bir şekilde bu armanın formanın geçen yıl yaşanan kötü gidişten sonra hak ettiği yere gelmesi için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Güzel başladık. İlk maçımda galibiyetle tanıştım.3 puanla başladım. Hayırlı olsun. Kendi sahamızda oynayacağımız haftaya maç bu 3 puanı 6 puana çıkarmak için taraftarı yanımızda görmek isteriz” ifadelerini kullandı..
"Direk katkı verecek oyuncular üzerinden gidiyoruz"
Uzun zamandır kadro yenileme çalışmaları olduğunu vurgulayan Buruk, “Bununla ilgili yeni oyuncular geliyor. İlk önce içerideki oyuncularımızın kaliteli olduğun söylemem gerekiyor. Onlar da bu takıma hizmet etmek için çok çalışıyorlar. İyi isimler üzerinden eklemeler direkt katkı verecek oyuncular üzerinden gitmeye çalışıyoruz. Bu önemli bizim için. İki oyuncumuz geldi. Bizimle başlayacaklar. Durumlarını göreceğiz. Maç oynamaya hazırlar mı göreceğiz. Diğer mevkilerle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Transfer için 1 ay daha süre var. İnşallah dediğim gibi güzel bir yıl başlangıç da güzel oldu devamı da güzel olur” açıklamalarında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!